Видеокарта по цене автомобиля: стала известна стоимость NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell

·88·Технологии
Видеокарта по цене автомобиля: стала известна стоимость NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell

В каталоге NVIDIA Маркетплаке появилась одна из самых мощных графических карт компании — RTX PRO 6000 Blackwell Воркстатион Эдитион. Компания оценила новинку в 13 250 долларов. На данный момент заказать ускоритель нельзя, однако публикация цены на официальном сайте фактически подтвердила рекомендованную розничную стоимость. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Интересно, что эта цена оказалась значительно выше показателей на этапе предварительных заказов и первых поставок. Например, весной 2025 года американские ритейлеры предлагали RTX PRO 6000 Blackwell по цене около 8,4–8,6 тысячи долларов, а позже стоимость опускалась даже до 7,7 тысячи долларов. Как пишет издание Видеокардз, еще в начале 2026 года устройство можно было приобрести дешевле 8 тысяч долларов. Официальная цена оказалась почти на 70% выше ожидаемой.

RTX PRO 6000 Blackwell является флагманским решением для рабочих станций. Оно разработано для сложного рендеринга, инженерных расчетов, работы с цифровыми двойниками и локального обучения крупных моделей AI. В основе карты лежит топовый графический процессор GB202 на архитектуре Blackwell с 24 064 ядрами КУДА.

Одной из ключевых особенностей новинки является рекордный объем памяти — она оснащена 96 GB памяти ГДДР7 с поддержкой системы коррекции ошибок ЭКК. На сегодняшний день это единственная видеокарта для рабочих станций в семействе Blackwell с таким объемом видеопамяти. Ускоритель оснащен двухслотовой системой охлаждения, а энергопотребление составляет 600 В.

NVIDIARTX PRO 6000BlackwellВидеокартаТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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