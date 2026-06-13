Акции SpaceX выросли на 19%: в мире появился первый триллионер

·31·Технологии
Акции SpaceX выросли на 19%: в мире появился первый триллионер

Компания SpaceX успешно начала свой дебютный день в качестве публичного акционерного общества. С началом торгов на бирже Nasdaq цена акций поднялась до 150 долларов, что почти на 11% выше цены IPO в четверг (135 долларов). В течение дня цена акций достигала 176 долларов, доведя рыночную капитализацию компании почти до 2,3 триллиона долларов, и в итоге стабилизировалась на уровне 159,75 доллара. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным Bloomberg, спрос на акции SpaceX превысил предложение в 4 раза. Это означает, что многие институциональные инвесторы не смогли приобрести акции непосредственно в процессе IPO и теперь скупают их на открытом рынке. Также причиной роста цены является то, что в свободном обращении находится лишь 4% акций, а остальная часть — в руках первых инвесторов и сотрудников.

Компания добилась изменения правил включения в такие индексы, как Nasdaq 100. Теперь SpaceX будет добавлена в эти индексы не через несколько месяцев, а в течение считанных дней. Это ускорит процесс автоматической покупки акций крупными фондами. Платформа Robinhood сообщила о рекордном уровне трафика в своей системе после дебюта SpaceX.

Этот дебют стал одним из крупнейших доходов в истории венчурного капитала. Например, инвестиции фонда Фундерс Фунд в размере 600 миллионов долларов выросли до более чем 50 миллиардов долларов. Доля Andreessen Horowitz оценивается в 10 миллиардов, а Секуоиа Капитал — в более чем 20 миллиардов долларов. Самое главное, что достижение ценой акций отметки в 150 долларов сделало основателя Илона Маска первым в мире триллионером.

Согласно сообщению Те Нью-Йорк Тимес, ожидается, что около 4400 нынешних и бывших сотрудников SpaceX станут миллионерами благодаря акциям, а 400 человек — мультимиллионерами (владельцами более 100 миллионов долларов). Это событие было отмечено как историческое для мира технологий.

SpaceXElon MuskIPONasdaqТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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