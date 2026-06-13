100 миллионов видов и триллион генов: запущен масштабный проект для медицинского AI

·1·Технологии
100 миллионов видов и триллион генов: запущен масштабный проект для медицинского AI

Британская компания Басекамп Ресеарч анонсировала одну из крупнейших инициатив в истории биологии — проект Триллион Гене Atlas. Цель проекта — сбор и анализ генетических данных более 100 миллионов ранее не изученных живых организмов. Это позволит увеличить объем известных генетических данных на Земле почти в 100 раз. Проект реализуется при поддержке компаний Anthropic, Ултима Геномикс, ПакБио и вычислительной инфраструктуры NVIDIA. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Специалисты отмечают, что сочетание современных методов секвенирования и AI позволит выполнить работу, на которую раньше ушло бы более 20 лет, менее чем за два года. Основная задача проекта — создание принципиально нового массива данных для обучения биологических АИ-моделей. В настоящее время многие системы используют ограниченные открытые базы, а Басекамп Ресеарч считает, что именно нехватка данных препятствует развитию биологического AI.

Компания уже представила семейство моделей ЭДЭН, обученных на собственной базе БасеДата. Эта база содержит более 10 миллиардов генов, неизвестных науке. По словам разработчиков, ЭДЭН стала первой системой, способной проектировать терапевтические молекулы непосредственно по описанию заболевания. В лабораторных испытаниях модель показала высокую активность в человеческих Т-клетках и создала новые антимикробные пептиды против патогенов с точностью 97%.

В рамках проекта Anthropic планирует расширить научные возможности своего АИ-ассистента Claude. В будущем Claude, работая с большими биологическими данными, будет помогать исследователям интерпретировать результаты экспериментов и разрабатывать новые методы лечения. Проект Триллион Гене Atlas по своему масштабу сравнивают с проектом «Геном человека», но на этот раз речь идет о генетической карте всей жизни на Земле.

Basecamp ResearchИскусственный ИнтеллектNVIDIAБиологияClaude
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Andrew Yang: Следующая большая возможность для стартапов заключается в снижении стоимости жизниAndrew Yang: Следующая большая возможность для стартапов заключается в снижении стоимости жизниСегодня, 04:29На экране Google Pixel 9 появилась зеленая полосаНа экране Google Pixel 9 появилась зеленая полосаСегодня, 02:29Anthropic отключила свои мощнейшие АИ-модели из-за предупреждений о безопасностиAnthropic отключила свои мощнейшие АИ-модели из-за предупреждений о безопасностиСегодня, 02:21Инженеры Meta сравнивают условия в отделе ИИ с «гулагом»Инженеры Meta сравнивают условия в отделе ИИ с «гулагом»Сегодня, 23:20AMD заменила вздувшийся процессор Ryzen 9 7950Кс3Д, опасаясь репутационных потерьAMD заменила вздувшийся процессор Ryzen 9 7950Кс3Д, опасаясь репутационных потерьСегодня, 22:58Один фотон — два продукта: Солнечный реактор превращает КО2 и отходы в сырьеОдин фотон — два продукта: Солнечный реактор превращает КО2 и отходы в сырьеСегодня, 20:52
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта