100 миллионов видов и триллион генов: запущен масштабный проект для медицинского AI

Британская компания Басекамп Ресеарч анонсировала одну из крупнейших инициатив в истории биологии — проект Триллион Гене Atlas. Цель проекта — сбор и анализ генетических данных более 100 миллионов ранее не изученных живых организмов. Это позволит увеличить объем известных генетических данных на Земле почти в 100 раз. Проект реализуется при поддержке компаний Anthropic, Ултима Геномикс, ПакБио и вычислительной инфраструктуры NVIDIA. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Специалисты отмечают, что сочетание современных методов секвенирования и AI позволит выполнить работу, на которую раньше ушло бы более 20 лет, менее чем за два года. Основная задача проекта — создание принципиально нового массива данных для обучения биологических АИ-моделей. В настоящее время многие системы используют ограниченные открытые базы, а Басекамп Ресеарч считает, что именно нехватка данных препятствует развитию биологического AI.

Компания уже представила семейство моделей ЭДЭН, обученных на собственной базе БасеДата. Эта база содержит более 10 миллиардов генов, неизвестных науке. По словам разработчиков, ЭДЭН стала первой системой, способной проектировать терапевтические молекулы непосредственно по описанию заболевания. В лабораторных испытаниях модель показала высокую активность в человеческих Т-клетках и создала новые антимикробные пептиды против патогенов с точностью 97%.

В рамках проекта Anthropic планирует расширить научные возможности своего АИ-ассистента Claude. В будущем Claude, работая с большими биологическими данными, будет помогать исследователям интерпретировать результаты экспериментов и разрабатывать новые методы лечения. Проект Триллион Гене Atlas по своему масштабу сравнивают с проектом «Геном человека», но на этот раз речь идет о генетической карте всей жизни на Земле.