Цукерберг признал ошибки при адаптации Meta к AI

·25·Технологии
Цукерберг признал ошибки при адаптации Meta к AI

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг в обращении к сотрудникам признал, что гигант социальных сетей допустил ошибки в процессе адаптации рабочей силы к требованиям AI. Цукерберг инвестирует сотни миллиардов долларов в реорганизацию внутренней структуры вокруг этой технологии, что отражает общую тенденцию среди крупнейших технологических компаний США. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В служебной записке Цукерберг описал стремительный рост в сфере AI и трудности, вызванные этим технологическим бумом. «Учитывая сложность изменений, мы совершили ошибки, и вероятность того, что они будут возникать в будущем, остается высокой», — сказал он, добавив, что в дальнейшем сосредоточится на обеспечении максимальной стабильности при организационных изменениях.

«Я не хочу давать пустых обещаний, потому что мир меняется быстрее, чем мы можем контролировать», — подчеркнул Цукерберг. Он также подтвердил, что Meta не планирует новых массовых сокращений в текущем году. Ранее компания уволила 10% сотрудников по всему миру и перевела 7000 человек на новые направления, связанные с AI.

По словам Цукерберга, создание новых ключевых должностей помогло оптимизировать состав команд. Это позволяет возвращать сотрудников на прежние позиции в случае возникновения ошибок в определенных областях. Представители Meta отказались комментировать запрос агентства Reuters по поводу данного меморандума.

MetaMark ZuckerbergAIТехнологииIT-рынок
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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