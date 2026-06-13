В США начато масштабное расследование в отношении OpenAI

·0·Технологии
В США начато масштабное расследование в отношении OpenAI

Коалиция генеральных прокуроров нескольких штатов США начала официальное расследование в отношении компании OpenAI. Как сообщает Те Валл Стрит Джурнал, в прошлую пятницу генеральная прокуратура штата Нью-Йорк направила компании повестку о предоставлении соответствующих документов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В рамках данного расследования изучаются рекламная деятельность OpenAI, методы привлечения и удержания пользователей, поведение моделей AI, а также процессы обработки личных и медицинских данных потребителей. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних и пожилых людей.

Представитель OpenAI подтвердил, что компания сотрудничает со следствием. По его словам, ChatGPT теперь предлагает более защищенный опыт для несовершеннолетних и оснащен специальными системами защиты, направляющими пользователей в трудных ситуациях к надежным ресурсам. Однако компания не уточнила, какие именно штаты участвуют в расследовании.

Напомним, что OpenAI недавно одержала победу в громком судебном процессе против одного из своих основателей Elon Musk. Несмотря на это, компания продолжает бороться с многочисленными исками по поводу нарушения авторских прав и различных негативных последствий использования платформы ChatGPT.

Ранее генеральный прокурор штата Флорида Джамес Утмеиер также подал иск против OpenAI и ее руководителя Sam Altman, обвинив их в игнорировании предупреждений о безопасности и создании угрозы для миллионов людей. В то же время OpenAI объявила, что на этой неделе конфиденциально подала заявку на выход на биржу (IPO).

OpenAIChatGPTSam AltmanИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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