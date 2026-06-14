Компания Ugreen представила новые НАС-устройства серии Ultra с процессорами Intel Коре

·1·Технологии
Компания Ugreen представила новые НАС-устройства серии Ultra с процессорами Intel Коре

Компания Ugreen, укрепляющая свои позиции на рынке технологий хранения данных, представила высокопроизводительные сетевые хранилища (НАС) моделей ДКсП6800 Ultra и ДКсП8800 Ultra. Эти устройства отличаются тем, что предназначены не только для управления большими объемами данных, но и для задач, требующих вычислительной мощности профессионального уровня. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Как сообщает издание иксбт.ком, новые модели оснащены современными чипами Intel Коре, что выводит их на уровень значительно выше обычных домашних серверов. Оба устройства имеют цельнометаллический корпус, внутри которого установлен блок питания мощностью 250 Вт. Это гарантирует стабильную работу системы и питание большого количества жестких дисков.

Технические возможности и интерфейсы подключения

Инженеры Ugreen уделили особое внимание скорости передачи данных в новых устройствах. Обе модели оснащены двумя портами 10ГбЭ РДж45, двумя портами Тундерболт 4 и четырьмя слотами PCIe Ген4. Такие технические характеристики будут крайне полезны для студий, работающих с видеоконтентом, и специалистов, управляющих крупными базами данных.

Основные технические характеристики устройств включают:

  • 8 GB оперативной памяти ДДР5 СО-ДИММ (с возможностью расширения);
  • ССД-накопитель объемом 128 GB для системы;
  • Порт HDMI 2.1 и картридер СД 4.0 УХС-ИИ;
  • Порты УСБ-А 10 Gbps и УСБ-А 480 Mbps.
Модель ДКсП6800 Ultra работает на базе процессора Intel Коре 5 120У и имеет отсеки для 6 дисков. За охлаждение устройства отвечают два 90-миллиметровых вентилятора. Цена этой модели на международном рынке оценивается примерно в 1120 долларов.

Самая мощная модель: ДКсП8800 Ultra

Флагман линейки, модель ДКсП8800 Ultra, оснащена еще более мощным процессором Intel Коре 7 150У. В этой модели предусмотрено 8 отсеков для дисков, что позволяет создавать архивы огромных объемов. Для охлаждения более мощной аппаратной части здесь установлены два 120-миллиметровых вентилятора. Цена флагманской модели установлена на уровне 1620 долларов.

Интерес к персональным НАС-системам как альтернативе облачным хранилищам растет и на рынке Узбекистана. Ожидается, что новинки от Ugreen станут надежным решением для обеспечения безопасности данных профессиональных фотографов, видеографов и представителей малого бизнеса. Наличие Тундерболт 4 и 10 Gbps сетевых портов упрощает интеграцию устройства в современные экосистемы.

UgreenNASIntel CoreТехнологииSSD
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Belkin представила новое зарядное устройство ГаН мощностью 45 Вт со встроенным кабелемBelkin представила новое зарядное устройство ГаН мощностью 45 Вт со встроенным кабелемСегодня, 06:53Xiaomi работает над загадочным устройством Мадрид: это может быть следующий флагманXiaomi работает над загадочным устройством Мадрид: это может быть следующий флагманСегодня, 04:58Anthropic ограничила доступ к новым моделям AI: Индия обеспокоена технологической зависимостьюAnthropic ограничила доступ к новым моделям AI: Индия обеспокоена технологической зависимостьюСегодня, 03:28Meta вынуждена продать стартап Манус за 2 миллиарда долларов по требованию ПекинаMeta вынуждена продать стартап Манус за 2 миллиарда долларов по требованию ПекинаСегодня, 00:27КПМГ отозвала отчет об AI из-за ошибокКПМГ отозвала отчет об AI из-за ошибокСегодня, 20:53Huawei анонсировала масштабный план: 200 типов процессоров и 1200 устройствHuawei анонсировала масштабный план: 200 типов процессоров и 1200 устройствСегодня, 20:28
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус