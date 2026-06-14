Компания Ugreen представила новые НАС-устройства серии Ultra с процессорами Intel Коре

Компания Ugreen, укрепляющая свои позиции на рынке технологий хранения данных, представила высокопроизводительные сетевые хранилища (НАС) моделей ДКсП6800 Ultra и ДКсП8800 Ultra. Эти устройства отличаются тем, что предназначены не только для управления большими объемами данных, но и для задач, требующих вычислительной мощности профессионального уровня. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Как сообщает издание иксбт.ком, новые модели оснащены современными чипами Intel Коре, что выводит их на уровень значительно выше обычных домашних серверов. Оба устройства имеют цельнометаллический корпус, внутри которого установлен блок питания мощностью 250 Вт. Это гарантирует стабильную работу системы и питание большого количества жестких дисков.

Технические возможности и интерфейсы подключения

Инженеры Ugreen уделили особое внимание скорости передачи данных в новых устройствах. Обе модели оснащены двумя портами 10ГбЭ РДж45, двумя портами Тундерболт 4 и четырьмя слотами PCIe Ген4. Такие технические характеристики будут крайне полезны для студий, работающих с видеоконтентом, и специалистов, управляющих крупными базами данных.

Основные технические характеристики устройств включают:

8 GB оперативной памяти ДДР5 СО-ДИММ (с возможностью расширения);

ССД-накопитель объемом 128 GB для системы;

Порт HDMI 2.1 и картридер СД 4.0 УХС-ИИ;

Порты УСБ-А 10 Gbps и УСБ-А 480 Mbps.

Модель ДКсП6800 Ultra работает на базе процессора Intel Коре 5 120У и имеет отсеки для 6 дисков. За охлаждение устройства отвечают два 90-миллиметровых вентилятора. Цена этой модели на международном рынке оценивается примерно в 1120 долларов.

Самая мощная модель: ДКсП8800 Ultra

Флагман линейки, модель ДКсП8800 Ultra, оснащена еще более мощным процессором Intel Коре 7 150У. В этой модели предусмотрено 8 отсеков для дисков, что позволяет создавать архивы огромных объемов. Для охлаждения более мощной аппаратной части здесь установлены два 120-миллиметровых вентилятора. Цена флагманской модели установлена на уровне 1620 долларов.

Интерес к персональным НАС-системам как альтернативе облачным хранилищам растет и на рынке Узбекистана. Ожидается, что новинки от Ugreen станут надежным решением для обеспечения безопасности данных профессиональных фотографов, видеографов и представителей малого бизнеса. Наличие Тундерболт 4 и 10 Gbps сетевых портов упрощает интеграцию устройства в современные экосистемы.