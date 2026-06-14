Будущее авиации: компания Электра в сотрудничестве с NASA представила новый лайнер

·20·Технологии
Будущее авиации: компания Электра в сотрудничестве с NASA представила новый лайнер

Американский авиационный стартап Электра представил концепт пассажирского самолета нового поколения на базе гибридно-электрических технологий. Проект реализуется в рамках программы NASA ААКЭС (Адванкед Аиркрафт Конкептс фор Энвиронментал Сустаинабилитй), направленной на радикальное снижение негативного воздействия гражданской авиации на окружающую среду к 2050 году. Новая разработка привлекла внимание экспертов отрасли не только своей экологичностью, но и уникальной конструкцией. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В основе проекта лежат два крупных технологических решения. Первое из них — схема с широким фюзеляжем, называемая «двойной пузырь» (дубле буббле). Такая форма позволяет повысить аэродинамическую эффективность самолета и значительно увеличить его внутренний объем. Несмотря на то, что по внешним габаритам он сопоставим с обычными узкофюзеляжными лайнерами, внутри него размещается широкий салон с двумя проходами. Это ускоряет процесс посадки и высадки пассажиров, обеспечивая высокий уровень комфорта во время полета.

Новая система управления и энергоэффективность

Вторая важная технология — система поглощения пограничного слоя (Бундарй Лаер Ингестион — БЛИ). По данным иксбт.ком, два традиционных турбовентиляторных двигателя под крыльями не только создают тягу, но и обеспечивают энергией дополнительные электрические вентиляторы в хвостовой части. Эти вентиляторы «захватывают» замедленный поток воздуха вокруг фюзеляжа, дополнительно ускоряют его и снижают общее аэродинамическое сопротивление.

По расчетам Электра, применение технологии БЛИ само по себе позволяет сэкономить дополнительные 17 процентов топлива. Это станет дополнительным бонусом к общим показателям эффективности, ожидаемым в отрасли к 2050 году. Стоит отметить, что данный лайнер полностью совместим с существующей инфраструктурой аэропортов и предназначен для работы на обычном авиационном керосине или экологически чистом авиационном топливе (САФ).

Вместе с концептом компания опубликовала пакет из 11 технических документов, содержащих сложные математические модели и расчеты. Также был представлен специальный программный инструмент для проектирования электрифицированных летательных аппаратов на базе открытой платформы NASA Авиарй. Ожидается, что это станет фундаментом для создания новых типов самолетов другими инженерами в будущем.

Над проектом работает огромный консорциум. В числе партнеров следующие авторитетные организации:

  • Авиакомпания Американ Аирлинес;
  • Хонейвелл Аероспаке и Lockheed Martin Скунк Воркс;
  • Компания Хинетикс;
  • МИТ (Массачусетский технологический институт) и Мичиганский университет.
Объединение такой авторитетной команды свидетельствует о том, что проект является не просто бумажным концептом, а технологией, которая в ближайшем будущем поднимется в реальное небо.

АвиацияNASAElectraТехнологииБудущее
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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