SpaceX меняет схему полета на Луну: Starship станет космическим буксиром

·1·Технологии
SpaceX меняет схему полета на Луну: Starship станет космическим буксиром

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, предложила совершенно новую и усовершенствованную архитектуру для миссии по высадке на Луну в рамках программы NASA Artemis. Согласно новой концепции, космический корабль Starship будет выполнять роль не просто посадочного модуля, а мощного буксира, доставляющего экипаж с околоземной орбиты непосредственно к Луне. Это изменение призвано повысить безопасность миссии и снизить техническую сложность. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает ресурс.

Согласно предыдущему плану, астронавты на корабле Орион и посадочный модуль Starship должны были встретиться и состыковаться на орбите вокруг Луны. Однако, по данным иксбт.ком, SpaceX теперь предлагает проводить этот важный процесс на околоземной орбите. Это означает, что Орион состыкуется со Starship рядом с Землей, после чего Starship с помощью своих двигателей поведет весь комплекс к Луне.

Новый уровень безопасности и эффективности

Основное преимущество новой схемы связано с безопасностью. Самая ответственная операция — стыковка кораблей — будет выполняться на околоземной орбите, где в случае любой нештатной ситуации существует возможность быстрой эвакуации астронавтов. Кроме того, если на поверхности Луны возникнет проблема, астронавты смогут быстрее начать путь домой, не ожидая долгого окна для возвращения.

Вопрос топлива также играет важную роль в этом обновлении. Прямая траектория снижает энергозатраты, что сокращает количество дополнительных полетов, необходимых для дозаправки Starship в космосе. Хотя SpaceX пока не раскрыла точные цифры, ожидается, что количество кораблей-танкеров значительно уменьшится.

Новая архитектура решает еще одну техническую проблему: Starship больше не нужно долго ждать экипаж на лунной орбите. Полностью заправленный Starship будет ожидать Орион на околоземной орбите, после чего они отправятся в путь вместе. Это упрощает требования к системе и экономит ресурсы корабля.

Starship В3 и планы на будущее

Представители NASA отмечают, что такой подход приближает Starship к серийной версии. Модификация Starship В3, разрабатываемая специально для миссии Artemis 3, планируется к полету именно по этой новой схеме. Это ускоряет процесс создания посадочного модуля для Луны.

Если предложенная схема оправдает себя в испытаниях, она может стать основным стандартом для всех будущих пилотируемых миссий NASA. Это приближает не только возвращение на Луну, но и будущие дальние полеты на Марс.

SpaceXStarshipNASAArtemisКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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