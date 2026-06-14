Глобальная версия Oppo Рено 16 Pro впервые появилась в тестах Geekbench

Компания Oppo, известная своими высокотехнологичными решениями на рынке смартфонов, готовится представить новое поколение устройств серии Рено. В базе данных Geekbench были опубликованы технические характеристики нового смартфона под номером модели КФ2863. Как сообщает издание Гизмочина, подтверждено, что этот номер относится к глобальной версии Oppo Рено 16 Pro. Об этом сообщает портал Иксбт.ком.

Согласно результатам синтетических тестов, новое устройство работает на платформе MediaTek МТ6899. Конфигурация процессора и характеристики графического чипа указывают на то, что в этот смартфон установлен чипсет Dimensity 8500. Этот выбор стал неожиданностью для глобального рынка, так как ожидалось, что китайская версия устройства будет оснащена более мощным чипом Dimensity 8550 Супер.

Технические возможности и операционная система

Основное различие между Dimensity 8500 и его версией Супер заключается в возможностях искусственного интеллекта (AI). Хотя Dimensity 8550 Супер обещает более высокую эффективность при обработке АИ-алгоритмов, ожидается, что глобальная версия Рено 16 Pro также достойно проявит себя в повседневных задачах. В тестах Geekbench устройство набрало 1575 баллов в одноядерном режиме и 5889 баллов в многоядерном.

Еще один примечательный аспект заключается в том, что протестированный образец оснащен 12 GB оперативной памяти (RAM). Самое интересное, что в данных бенчмарка указано, что смартфон работает под управлением операционной системы Android 16. Это означает, что Oppo Рено 16 Pro может стать одним из первых устройств, выходящих на рынок с новейшим программным обеспечением от Google.

Зарядка и дополнительная информация

Другие технические характеристики смартфона пока держатся в секрете. Однако ранее в данных сертификационного центра ТУВ появлялись сообщения о том, что данная модель будет поддерживать технологию быстрой зарядки мощностью 80 В. Это позволит пользователям заряжать устройство за короткое время, что является одним из важных стандартов для современных смартфонов.

Серия Oppo Рено занимает свое место на рынке смартфонов благодаря качественным камерам и современному дизайну. Ожидается, что с выходом на глобальный рынок новый Рено 16 Pro появится и на прилавках местных магазинов. Пока компания не раскрыла дату официальной презентации, но публикация результатов тестов свидетельствует о том, что анонс уже близок.