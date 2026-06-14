Сонос представила новый гибридный динамик: удобно для дома и путешествий

Компания Сонос, занимающая прочные позиции в мире аудиотехнологий, после долгого перерыва представила новую модель Сонос Плай. Это устройство примечательно тем, что одновременно выполняет функции как стационарной домашней колонки, так и портативной акустики. По данным иксбт.ком, этот гаджет, поступивший в продажу в марте, является первым новым продуктом компании за более чем год. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Главная особенность Сонос Плай заключается в его дизайне. Динамик весом 1,3 кг устанавливается на специальную док-станцию, однако благодаря удобной ручке на задней панели его легко переносить из дома на улицу или в другую комнату. Это стало отличным решением для пользователей, которые устали от наушников, таких как AirPods, и хотят слышать окружающие звуки.

Технические возможности и качество звука

Внутренняя конструкция устройства оснащена двумя угловыми твитерами, одним среднечастотным вуфером и тремя цифровыми усилителями. Для усиления басов на открытом воздухе предусмотрены два пассивных радиатора. Качество звука на средней громкости очень чистое и детальное, однако на максимальном уровне композиция может немного терять четкость. Стоит отметить, что Сонос Плай предназначен не для полного заполнения комнаты звуком, а для рабочего стола или небольшого двора.

Динамик защищен по стандарту ИП67, что означает устойчивость к дождю и кратковременному погружению в воду. Кроме того, устройство может выступать в роли внешнего аккумулятора (повер банк) для зарядки смартфона в экстренных ситуациях. Эта функция создает дополнительное удобство для любителей отдыха на природе.

Управление и программное обеспечение

В модели Сонос Плай усовершенствована технология Труеплай. Если раньше для настройки акустики требовалось перемещать смартфон по комнате, то теперь устройство автоматически калибрует звук с помощью микрофонов. Также в динамик встроены голосовые помощники Сонос Ассистант и Алекса, что позволяет управлять им без использования физических кнопок.

Однако у устройства есть и некоторые недостатки. Например, силиконовые кнопки на верхней панели выполнены в том же цвете, что и корпус, поэтому их трудно разглядеть. Также пользователи отмечают некоторые технические сбои в приложении Сонос и небольшие задержки при подключении к MacBook.

Подводя итог, Сонос Плай за 299 долларов — достойный выбор для тех, кто ценит компактность и качество. Если вам нужен универсальный динамик, который будет сопровождать вас в любой точке дома и даже на улице, эта модель является одним из сильнейших кандидатов на рынке.