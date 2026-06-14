Сонос представила новый гибридный динамик: удобно для дома и путешествий

·23·Технологии
Сонос представила новый гибридный динамик: удобно для дома и путешествий

Компания Сонос, занимающая прочные позиции в мире аудиотехнологий, после долгого перерыва представила новую модель Сонос Плай. Это устройство примечательно тем, что одновременно выполняет функции как стационарной домашней колонки, так и портативной акустики. По данным иксбт.ком, этот гаджет, поступивший в продажу в марте, является первым новым продуктом компании за более чем год. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Главная особенность Сонос Плай заключается в его дизайне. Динамик весом 1,3 кг устанавливается на специальную док-станцию, однако благодаря удобной ручке на задней панели его легко переносить из дома на улицу или в другую комнату. Это стало отличным решением для пользователей, которые устали от наушников, таких как AirPods, и хотят слышать окружающие звуки.

Технические возможности и качество звука

Внутренняя конструкция устройства оснащена двумя угловыми твитерами, одним среднечастотным вуфером и тремя цифровыми усилителями. Для усиления басов на открытом воздухе предусмотрены два пассивных радиатора. Качество звука на средней громкости очень чистое и детальное, однако на максимальном уровне композиция может немного терять четкость. Стоит отметить, что Сонос Плай предназначен не для полного заполнения комнаты звуком, а для рабочего стола или небольшого двора.

Динамик защищен по стандарту ИП67, что означает устойчивость к дождю и кратковременному погружению в воду. Кроме того, устройство может выступать в роли внешнего аккумулятора (повер банк) для зарядки смартфона в экстренных ситуациях. Эта функция создает дополнительное удобство для любителей отдыха на природе.

Управление и программное обеспечение

В модели Сонос Плай усовершенствована технология Труеплай. Если раньше для настройки акустики требовалось перемещать смартфон по комнате, то теперь устройство автоматически калибрует звук с помощью микрофонов. Также в динамик встроены голосовые помощники Сонос Ассистант и Алекса, что позволяет управлять им без использования физических кнопок.

Однако у устройства есть и некоторые недостатки. Например, силиконовые кнопки на верхней панели выполнены в том же цвете, что и корпус, поэтому их трудно разглядеть. Также пользователи отмечают некоторые технические сбои в приложении Сонос и небольшие задержки при подключении к MacBook.

Подводя итог, Сонос Плай за 299 долларов — достойный выбор для тех, кто ценит компактность и качество. Если вам нужен универсальный динамик, который будет сопровождать вас в любой точке дома и даже на улице, эта модель является одним из сильнейших кандидатов на рынке.

SonosТехнологииГаджетыАкустикаАудио
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Intel сохраняет сокет ЛГА 1700: новые подробности о процессорах Raptor Lake НекстIntel сохраняет сокет ЛГА 1700: новые подробности о процессорах Raptor Lake НекстСегодня, 14:21AMD пытается доказать превосходство бюджетных ноутбуков над MacBook NeoAMD пытается доказать превосходство бюджетных ноутбуков над MacBook NeoСегодня, 13:28Глобальная версия Oppo Рено 16 Pro впервые появилась в тестах GeekbenchГлобальная версия Oppo Рено 16 Pro впервые появилась в тестах GeekbenchСегодня, 13:20Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5Сегодня, 12:56NASA и SpaceX изменили стратегию посадки на Луну: теперь полет будет выполняться напрямуюNASA и SpaceX изменили стратегию посадки на Луну: теперь полет будет выполняться напрямуюСегодня, 11:22Солнце на столе: стартап Avalanche добился огромных результатов на миниатюрном реактореСолнце на столе: стартап Avalanche добился огромных результатов на миниатюрном реактореСегодня, 10:59
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус