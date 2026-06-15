Основатель стартапа Франк Чарли Джавис просит помилования у Дональда Трампа

Основатель стартапа Франк Чарли Джавис, приговоренная в США к более чем семи годам лишения свободы по громкому делу о мошенничестве, пытается добиться помилования от президента Дональда Трампа. Как сообщает Валл Стрит Джурнал, представители Джавис в настоящее время ведут кулуарные переговоры с лицами, близкими к администрации Белого дома. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно имеющимся данным, Чарли Джавис была признана виновной в обмане банка JPMorgan на 175 миллионов долларов. Она создала миллионы фальшивых аккаунтов клиентов, чтобы искусственно завысить стоимость своего стартапа. В настоящее время, отбывая наказание, она также подала апелляцию на решение суда, утверждая, что в отношении нее была допущена несправедливость.

Политическая ситуация и конфликт с банком

Интересным аспектом ситуации является то, что отношения между банком JPMorgan и президентом Дональдом Трампом довольно напряженные. После событий в Капитолии 6 января 2021 года банк закрыл счета, принадлежащие Трампу и его бизнесу. Трамп назвал это политическим давлением и подал на банк и его главу Джейми Даймона в суд с иском на 5 миллиардов долларов.

Эксперты полагают, что если Трамп помилует Джавис, это может стать своего рода «местью» банку JPMorgan. Ведь банк, будучи стороной, наиболее пострадавшей от мошенничества Джавис, в свое время настаивал на ее суровом наказании. Хотя имя Джавис пока не значится в официальном списке помилований Министерства юстиции, этот список расширяется с каждым днем.

«Белые воротнички» в очереди

В связи с 250-летием независимости США администрация Белого дома рассматривает вопрос о помиловании около 250 заключенных. Сообщается, что среди желающих воспользоваться этой возможностью есть не только Чарли Джавис, но и другие «белые воротнички», обвиняемые в крупных экономических преступлениях, такие как основатель криптобиржи ФТКс Сэм Бэнкман-Фрид.

Наличие у Чарли Джавис влиятельных покровителей также может повысить ее шансы. Например, глава Аполло Марк Роуэн был одним из первых инвесторов стартапа Джавис и давал показания в суде в ее пользу. Роуэн считается одним из влиятельных лиц, внесших крупные пожертвования в предвыборные кампании Трампа.

Эта ситуация вновь обнажила столкновение политических и экономических интересов в правовой системе США. Если Джавис будет помилована, это может быть расценено как безнаказанность одного из крупнейших мошенничеств в мире стартапов, что неизбежно вызовет негативный резонанс на финансовых рынках.