Рынок систем охлаждения на грани кризиса: цены на хладагенты резко выросли

На фоне глобального потепления и роста спроса на бытовую технику на рынке хладагентов (фреонов), являющихся неотъемлемой частью систем охлаждения, наблюдается серьезный дефицит. В частности, на китайском рынке цены на эти химические вещества достигли максимума за последнее десятилетие. Ожидается, что эта ситуация напрямую повлияет на себестоимость производства не только бытовых кондиционеров, но и промышленных холодильников и современных электромобилей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, по состоянию на 12 июня текущего года средняя рыночная цена хладагента марки Р32, широко используемого в кондиционерах, составила 62 500 юаней за тонну. Цена марки Р134а, необходимой для систем охлаждения электромобилей, достигла 59 727 юаней. Это на 34,13% и 30,77% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основные причины роста цен

По мнению экспертов, такой скачок цен связан с несколькими факторами. Во-первых, с началом летнего сезона резко возрос глобальный спрос на холодильное оборудование. Во-вторых, в рамках международных соглашений по охране окружающей среды квоты и ограничения на производство вредных хладагентов привели к сокращению предложения. Это вызвало реальный, а не искусственный дефицит на рынке.

Эта тенденция актуальна и для рынка Узбекистана. Учитывая высокий спрос на кондиционеры в летние месяцы, существует вероятность роста расходов на комплектующие и сервисное обслуживание. Поскольку Китай является крупнейшим в мире производителем хладагентов, изменение цен там влияет на весь мировой рынок, включая регион Центральной Азии.

Переработка — единственное решение

Сложившаяся ситуация открывает новые возможности для развития сферы переработки (утилизации) и вторичного использования хладагентов. В настоящее время показатель переработки хладагентов в мире составляет в среднем 25-35%. Однако в Китае, который является крупнейшим потребителем, этот показатель все еще остается ниже 10%.

В условиях дефицита сырья и высоких цен сбор хладагентов из старого оборудования, их очистка и повторное использование стали экономически оправданными. Это не только снижает затраты производителей, но и предотвращает выброс вредных газов в атмосферу. Ожидается, что в будущем объем инвестиций в технологии в этом направлении будет расти.

Подводя итог, можно сказать, что рынок хладагентов вступает в новую эру. Достижение десятилетнего максимума цен вынуждает промышленные предприятия более экономно использовать ресурсы и искать экологически чистые альтернативы. Для потребителей это означает необходимость уделять больше внимания энергоэффективности и стоимости обслуживания при выборе систем охлаждения.