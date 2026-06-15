Galaxy S27 может получить китайские дисплеи: Samsung и БОЭ близки к сделке

·1·Технологии
Galaxy S27 может получить китайские дисплеи: Samsung и БОЭ близки к сделке

Южнокорейский технологический гигант Samsung готовится к революционным изменениям в истории своих флагманских смартфонов. Компания рассматривает возможность закупки ОЛЭД-панелей у китайской корпорации БОЭ для будущей серии Galaxy S27. Если эта сделка состоится, флагманы Galaxy впервые будут оснащены экранами не от собственного подразделения Samsung Дисплай, а от сторонней компании. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным издания ЭТНевс, президент и глава мобильного подразделения Samsung Электроникс Но Тэ Мун посетит Китай в конце июня для проведения переговоров с руководством БОЭ. Ожидается, что эта встреча станет логическим продолжением визита председателя БОЭ Чэнь Яньшуня в Южную Корею в конце 2025 года. Отношения между сторонами значительно потеплели после длительных патентных споров.

Стратегия сокращения расходов

По мнению аналитиков, такой неожиданный шаг Samsung обусловлен резким ростом цен на комплектующие для смартфонов, в частности на чипы памяти и процессоры. Чтобы снизить себестоимость производства и сохранить конкурентоспособность на рынке, компания вынуждена диверсифицировать базу поставщиков дисплеев.

До сих пор Samsung использовала в своих премиальных смартфонах только ОЛЭД-панели собственного производства. Экраны китайских производителей устанавливались в основном в бюджетные и среднебюджетные модели Galaxy. Переход сотрудничества с БОЭ на флагманский уровень свидетельствует о том, что качество китайских технологий начало соответствовать требованиям Samsung.

Рынок телевизоров и планы на будущее

Ожидается, что переговоры охватят не только рынок смартфонов, но и рынок телевизоров. По имеющимся данным, сотрудничество между Samsung и БОЭ расширяется и в сфере поставок ЛКД-панелей. Прогнозируется, что к 2026 году объем поставок панелей из Китая для телевизоров Samsung достигнет 5 миллионов единиц.

Серия Samsung Galaxy С является одним из самых популярных флагманов на рынке смартфонов. Смена поставщика дисплеев может положительно повлиять на конечную стоимость устройств в будущем, однако для пользователей качество изображения и долговечность экрана остаются главными критериями. На данный момент Samsung и БОЭ не раскрыли детали официального соглашения.

SamsungGalaxy S27BOEСмартфонТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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