Новое обновление Windows 11 вызвало серьезные сбои

·27·Технологии
Новое обновление Windows 11 вызвало серьезные сбои

Очередное обновление безопасности КБ5094126 для операционной системы Windows 11, выпущенное компанией Microsoft, вызвало неожиданные проблемы у многих пользователей. После установки этого пакета, направленного на повышение стабильности системы, владельцы компьютеров по всему миру сообщают о различных технических сбоях, включая полную остановку системы и ограничение доступа к данным. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В настоящее время форумы технической поддержки и социальные сети переполнены жалобами пользователей. Одной из наиболее распространенных проблем является «синий экран смерти» (БСОД), наблюдаемый на устройствах бренда HP. По мнению экспертов, эта ситуация может быть связана с процессом обновления сертификатов Секуре Бут, проводимым Microsoft.

Зависание системы и ошибки в облачных сервисах

С серьезными трудностями сталкиваются не только пользователи HP, но и владельцы ноутбуков Lenovo. В частности, на этих устройствах часто наблюдаются случаи полной «заморозки» (фризинг) системы. Кроме того, многие пользователи сообщили, что не могут получить доступ к своим файлам в облачных сервисах, таких как OneDrive и Dropbox.

Расследования, проведенные системными администраторами, показали, что проблема с облачными сервисами связана с настройками контроля учетных записей пользователей (УАК). Выяснилось, что сбой в основном возникает в среде, где УАК отключен, а пользователь обладает правами локального администратора. Для временного решения проблемы рекомендуется вернуть настройки УАК в состояние по умолчанию.

БитЛокер и меры безопасности

Еще одна серьезная угроза оказалась связана с системой шифрования дисков БитЛокер. В некоторых случаях после установки обновления система автоматически переходит в режим восстановления и требует от пользователя ввести специальный ключ для разблокировки диска. Это создает риск потери данных для пользователей, которые не сохранили свой ключ.

По данным иксбт.ком, Microsoft в настоящее время изучает эти ошибки, и ожидается, что в ближайшее время будет выпущен внеплановый пакет исправлений (хотфикс). Пользователям также рекомендуется проявлять осторожность при установке обновлений системы и создавать резервные копии важных данных.

На данный момент пользователям, столкнувшимся с проблемами, предлагаются следующие временные меры:

  • Включить настройки УАК (Усер Аккунт Контрол);
  • Если система работает нестабильно, удалить обновление КБ5094126;
  • Проверить ключ восстановления БитЛокер в учетной записи Microsoft.

Windows 11MicrosoftОбновлениеТехнологииСбой
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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