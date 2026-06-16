В Индии заблокировали мессенджер Telegram: причина — экзамены в медицинские вузы

Правительство Индии приняло решение временно ограничить доступ к мессенджеру Telegram на территории страны. Данная мера была предпринята с целью предотвращения случаев мошенничества, которые могут возникнуть во время вступительных экзаменов в медицинские высшие учебные заведения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

Согласно заявлению Министерства образования страны, блокировка продлится до 22 июня. Правительство обеспокоено тем, что данная платформа используется для обмана абитуриентов и незаконного распространения экзаменационных вопросов. Это решение было принято в соответствии со строгими положениями закона Индии об информационных технологиях, который дает право ограничивать онлайн-ресурсы в целях защиты государственного суверенитета и целостности.

Утечка экзаменационных вопросов

Обострению ситуации стал причиной крупный скандал, произошедший в прошлом месяце. Правительство Индии было вынуждено аннулировать результаты основного медицинского экзамена под названием НИТ (Натионал Элигибилитй кум Энтранке Тест). Причиной стало обнаружение того, что вопросы экзамена распространились в социальных сетях, в частности через Telegram, еще до начала тестирования.

После этого инцидента правительство назначило дату пересдачи на 21 июня. По данным Национального агентства по тестированию (НТА), группы мошенников организованно использовали платформу Telegram, пытаясь сбить с толку кандидатов, сдающих пересдачу, и помешать процессу тестирования.

Как пишет издание иксбт.ком, принимая подобные меры, правительство Индии стремится восстановить прозрачность в системе образования. Из-за политики конфиденциальности и сложности контроля контента в группах мессенджер Telegram часто становится очагом подобных незаконных действий.

Для пользователей из Узбекистана подобные ситуации также не новы. В нашей стране в сезон важных экзаменов также наблюдается рост ложных объявлений о «продаже вопросов» в различных группах. Опыт Индии показывает, что мошенничество через цифровые платформы может привести к серьезным ограничениям на государственном уровне.

На данный момент администрация Telegram не выступила с официальным заявлением по поводу этой блокировки в Индии. По мнению экспертов, ожидается, что работа мессенджера будет восстановлена после завершения экзаменов, однако дальнейшая деятельность платформы будет находиться под строгим контролем правительства.