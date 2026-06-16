Рынок устройств хранения данных подорожает: дефицит HDD продлится до 2028 года

На глобальном технологическом рынке ожидается значительный рост цен на жесткие диски (HDD) и сохранение дефицита продукции в ближайшие годы. Согласно отчету известной инвестиционной компании Morgan Stanley, разрыв между спросом и предложением не будет устранен как минимум до 2028 года. Эта ситуация приведет к удорожанию накопителей не только для крупных корпоративных клиентов, но и для обычных пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В настоящее время ведущие производители отрасли, такие как Western Digital и Seagate, начали постепенно повышать цены на свою продукцию. Аналитики Morgan Stanley отмечают, что ежегодный спрос на HDD на мировом рынке растет примерно на 40-50%. Основным драйвером этого роста называют стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (AI) и необходимость создания для них огромных центров обработки данных (Дата Кентерс).

Искусственный интеллект и объем данных

Механические жесткие диски обладают большей возможностью хранения данных по удельной емкости по сравнению с другими типами накопителей. Поэтому компании, работающие с облачными технологиями и моделями искусственного интеллекта, все еще не могут отказаться от услуг HDD. Однако темпы роста производственных мощностей значительно отстают от спроса — ежегодный рост предложения составляет всего 30-35%.

Эта тенденция неизбежно окажет влияние и на рынок Узбекистана. Учитывая активизацию процессов цифровизации в нашей стране и расширение местных серверных инфраструктур, потребность в HDD будет расти. Рост глобальных цен напрямую повлияет на расходы местного ИТ-сектора и предпринимателей, занимающихся торговлей компьютерными комплектующими.

Ожидается двукратный рост цен

В настоящее время цена за один терабайт объема жестких дисков сформирована на уровне в среднем ниже 15 долларов. Однако, согласно исследованию Morgan Stanley, поставщики планируют поднять этот показатель до 25–30 долларов в ближайшие два-три года. Это означает, что стоимость накопителей может вырасти почти в два раза.

Данная ситуация может вынудить пользователей обратить больше внимания на альтернативные решения, в частности на устройства SSD (Солид Стате Дриве). Однако для долгосрочного хранения (архивирования) очень больших объемов данных HDD по-прежнему остается наиболее экономически выгодным решением. По данным Иксбт.ком, ограничения в производстве и проблемы с поставками сырья также входят в число факторов, ускоряющих рост цен.

Подводя итог, мир технологий в ближайшие четыре года переживет период «дискового голода». Это побудит пересмотреть свои стратегии не только сборщиков персональных компьютеров, но и компании, управляющие крупными серверными системами. Рост затрат на хранение данных, в свою очередь, может привести к удорожанию тарифов на облачные сервисы.