Швеция возвращается к атомной энергетике спустя 40 лет: соглашение с Rolls-Royce

·23·Технологии
Швеция возвращается к атомной энергетике спустя 40 лет: соглашение с Rolls-Royce

Правительство Швеции предприняло крупный шаг для обеспечения энергетической безопасности страны и удовлетворения растущего спроса. Энергетическая компания Ваттенфалл в рамках новой атомной программы выбрала британскую компанию Rolls-Royce SMR в качестве партнера по поставке малых модульных реакторов (SMR). Это решение прерывает традицию Швеции не строить новые ядерные мощности на протяжении почти 40 лет. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В ходе отбора для этого стратегического проекта Rolls-Royce обошла американскую компанию ГЭ Вернова. Согласно первоначальным планам, выбор должен был быть сделан между пятью реакторами БВРКс-300 разработки ГЭ Вернова или тремя реакторами модели SMR от Rolls-Royce. В итоге технология британских инженеров была признана более подходящей, а стоимость контракта, как ожидается, составит несколько миллиардов фунтов стерлингов.

Министр энергетики Швеции Эбба Буш отметила, что соглашение с Rolls-Royce станет важным этапом в развитии атомной генерации нового поколения в стране. Министерство выразило уверенность, что в долгосрочной перспективе этот проект поможет снизить цены на электроэнергию для потребителей. В прошлом году парламент страны утвердил законодательную базу, необходимую для финансирования новых реакторов.

Энергетическая независимость и экономическая эффективность

По данным Ваттенфалл, каждый из трех реакторов, поставляемых Rolls-Royce, будет иметь мощность 470 МВ. В совокупности они смогут вырабатывать до 12 ТВт·ч электроэнергии в год. По расчетам специалистов Rolls-Royce, этой мощности достаточно для покрытия примерно 6% годового потребления электроэнергии в Швеции.

Новые ядерные установки планируется разместить на территории действующей атомной электростанции Рингхалс на юго-западе страны. Реализацией проекта займется компания Видеберг Крафт. 80% акций этого предприятия принадлежат государственной компании Ваттенфалл, а остальные 20% контролируются консорциумом крупнейших промышленных гигантов Швеции.

По прогнозам правительства, к 2045 году потребность в электроэнергии в Швеции может вырасти вдвое. В связи с этим государство готово выделить сотни миллиардов шведских крон на развитие атомной отрасли. Ожидается, что первый модульный реактор будет запущен в середине 2030-х годов после прохождения всех процедур лицензирования и получения разрешений.

Как пишет издание иксбт.ком, данный контракт стал одним из крупнейших международных проектов для Rolls-Royce в сегменте малых модульных реакторов. Подобные технологии отличаются более быстрым строительством и более высоким уровнем безопасности по сравнению с традиционными крупными АЭС, что крайне важно для таких стран, как Швеция, строго соблюдающих экологические стандарты.

ШвецияRolls-RoyceАтомная ЭнергетикаТехнологииVattenfall
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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