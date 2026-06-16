Минюст США выступил в защиту компании xAI Илона Маска

·23·Технологии
Минюст США выступил в защиту компании xAI Илона Маска

Министерство юстиции США вмешалось в судебный процесс по поводу несанкционированного использования газовых турбин в дата-центрах компании xAI, принадлежащей Илону Маску, в городе Мемфис. Правительство подчеркивает, что прекращение работы этих устройств может создать угрозу национальной безопасности. По сообщению издания Виред, данный вопрос демонстрирует, насколько возрастает роль технологий искусственного интеллекта в военной сфере. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в источнике.

В иске, поданном в апреле НААКП (Национальной ассоциацией содействия прогрессу цветного населения), утверждалось, что в дата-центрах Колоссус и Колоссус 2 компании xAI незаконно используются десятки газовых турбин. Однако Минюст в своем меморандуме, представленном в суд, заявил, что отключение этих турбин нанесет ущерб экономической и энергетической безопасности США.

В министерстве отметили, что модель искусственного интеллекта Grok, разработанная xAI, является одной из четырех основных моделей, поддерживающих стратегические операции Министерства обороны США. В частности, эта технология сыграла важную роль в военных операциях на Ближнем Востоке, включая координацию ударов по целям в Иране. Поэтому, если энергоснабжение вычислительных мощностей будет прекращено, военные операции могут оказаться под угрозой.

Экологические проблемы и правовые споры

На данный момент в дата-центрах xAI работают в общей сложности 57 газовых турбин. Компания считает эти устройства «мобильными», так как они установлены на прицепах, и утверждает, что в течение года они освобождены от строгих правил по загрязнению воздуха. Однако экологи и представители НААКП подчеркивают, что согласно федеральному законодательству, такие устройства должны классифицироваться как стационарные объекты и иметь соответствующие разрешения.

Местные жители и активисты жалуются на резкое ухудшение качества воздуха в регионе с момента запуска дата-центра. Количество турбин с прошлого года увеличилось более чем в два раза, что привело к росту концентрации вредных веществ, включая формальдегид и оксид азота. Известно, что эти вещества повышают риск развития астмы, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Будущие планы и крупные инвестиции

Несмотря на экологические протесты, империя искусственного интеллекта Илона Маска продолжает расширяться. xAI, входящая в структуру SpaceX, планирует в ближайшие три года закупить газовые турбины для энергоснабжения своих дата-центров еще на 2,8 миллиарда долларов. Минимум 2 миллиарда долларов из этой суммы будут направлены именно на мобильные турбины.

Эта ситуация вывела противоречия между технологическими гигантами и организациями по охране окружающей среды на новый уровень. С одной стороны стоят национальная безопасность и гонка инноваций, с другой — вопросы здоровья населения и экологические нормы. Ожидается, что окончательное решение суда определит дальнейший порядок развития инфраструктуры искусственного интеллекта в США.

Elon MuskxAIGrokСШАИскусственный Интеллект
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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