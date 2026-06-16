Недоверие к искусственному интеллекту: почему потребители избегают АИ-контента

·25·Технологии
Недоверие к искусственному интеллекту: почему потребители избегают АИ-контента

В мире современных технологий искусственный интеллект (AI) стремительно набирает популярность, однако среди обычных пользователей растет скептицизм и недоверие. Результаты нового исследования, проведенного компанией ВордПресс ВИП, показали, что 60% потребителей в США негативно воспринимают использование слова «AI» брендами в их сообщениях. Это означает, что для компаний поиск баланса между технологическим прогрессом и доверием клиентов стал серьезной проблемой. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в материале.

Согласно отчету исследования, 86% респондентов не полностью доверяют информации, предоставляемой искусственным интеллектом, и по-прежнему предпочитают самостоятельно изучать первоисточники. Самое интересное, что 42% опрошенных заявили, что доверяют ответам AI без указания четкого источника даже меньше, чем медицинским расчетам или сложным политикам конфиденциальности. Эта ситуация еще раз доказывает, насколько важна прозрачность информации в цифровом пространстве.

«Обезличивание» цифрового мира

Изменения в интернете за последнее десятилетие повлияли и на настроение пользователей. Трое из четырех опрошенных отметили, что сегодняшний интернет стал «менее человечным» по сравнению с тем, что было 10 лет назад. В то время как бренды вынуждены создавать контент не только для традиционного СЭО и поиска Google, но и для алгоритмов искусственного интеллекта, ценность живого общения и человеческого подхода только растет.

По словам технического директора ВордПресс ВИП Брайана Алвея, если раньше веб-сайты создавались для людей, то теперь они должны быть адаптированы и для АИ-агентов, которые действуют от имени людей. Если контент сайта не считывается искусственным интеллектом, он может исчезнуть из результатов поиска. Однако те немногие пользователи, которые попали на сайт через AI, не вернутся туда снова, если не почувствуют в контенте «человеческого духа».

По данным иксбт.ком, представители корпоративного сектора также подтверждают эту тенденцию. 60% руководителей компаний отметили рост объема трафика из систем искусственного интеллекта за прошлый год. В связи с этим 74% лиц, принимающих решения, считают приоритетной задачей присутствие бренда в АИ-системах и его отображение в качестве источника информации.

Стратегия сохранения доверия

Потребители ждут от брендов не только технологических инноваций, но и открытости. В ходе исследования были выявлены следующие важные аспекты:

  • Для 33% потребителей наличие ссылки на первоисточник является основным признаком доверия;
  • 80% пользователей считают, что информация в интернете должна быть открытой и доступной для всех, а не находиться под контролем нескольких крупных корпораций;
  • Пользователи больше ценят аналитические статьи, написанные экспертами, чем тексты, сгенерированные AI.
В заключение можно сказать, что в то время как на рынке Узбекистана растет количество сервисов на базе искусственного интеллекта, местным брендам следует извлечь уроки из этого глобального тренда. Одного внедрения технологий недостаточно — ключом к успеху остается искреннее и прозрачное общение с клиентом. Искусственный интеллект должен быть вспомогательным инструментом, но он не должен полностью вытеснять человеческий фактор.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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