Бывший инженер SpaceX применяет ракетные технологии в геотермальной энергетике

·35·Технологии
Бывший инженер SpaceX применяет ракетные технологии в геотермальной энергетике

Стартап Критикал Энергй, основанный бывшим инженером SpaceX, привлек 22 миллиона долларов инвестиций с целью совершить революцию в области геотермальной энергетики. Компания стремится повысить эффективность использования возобновляемых источников энергии путем создания модульных турбин, работающих по принципу ракетных двигателей. Ожидается, что этот проект станет важным шагом в удовлетворении растущей потребности в электроэнергии по всему миру. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в материале.

По данным Международного энергетического агентства (ИЭА), потенциал геотермальной энергии во всем мире оценивается в 42 тераватта. Этот показатель в два раза превышает общий объем энергии, потребленный человечеством в прошлом году. Как сообщает TechCrunch, Критикал Энергй намерена восполнить основной технологический пробел в освоении этого огромного ресурса — нехватку гибких и компактных турбин.

От ракетных технологий к энергетике

Основатель и руководитель стартапа Спенсер Джексон ранее работал в SpaceX над ракетными двигателями Falcon Heavy, Starship и Raptor. Опираясь на свой опыт, он предлагает производить турбины в модульном виде в заводских условиях. В настоящее время сборка крупных турбин для геотермальных станций на месте занимает месяцы и даже годы. Критикал Энергй намерена ускорить и удешевить этот процесс.

Привлеченные средства будут направлены на строительство первого проекта мощностью 2,5 мегаватта. По словам Джексона, геотермальная энергетика в ближайшем будущем может оставить позади технологии ядерного синтеза и деления. «Геотермальная энергия победит их с большим отрывом. Через четыре-пять лет мы планируем поставлять несколько гигаватт мощности в год», — говорит он.

Решение для центров обработки данных

Развитие геотермальной энергии особенно важно для технологических гигантов. Согласно последним отчетам, к 2030 году современные геотермальные технологии могут обеспечить электроэнергией две трети всех строящихся центров обработки данных (дата-кентерс). Это удовлетворит потребность в стабильном источнике энергии в эпоху AI и облачных вычислений.

Критикал Энергй планирует использовать стратегию, которую применяли Tesla и SpaceX: со временем наладить производство всех комплектующих на собственных заводах. Пока некоторые детали закупаются на внешних рынках, однако, поскольку детали турбомашин схожи с ракетными двигателями, их начали изготавливать в специализированных цехах.

Ожидается, что первая геотермальная станция компании будет запущена в 2027 году. Она будет установлена в месте, аналогичном существующим геотермальным зонам Исландии или Северной Калифорнии. Долгосрочный план стартапа впечатляет — к 2045 году производить турбины мощностью 300 гигаватт в год. Это может иметь решающее значение для глобального отказа от ископаемого топлива.

SpaceXГеотермальная ЭнергетикаТехнологииСтартапИнвестиции
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Революция Словтеч: почему люди отказываются от современных смартфонов в пользу старых гаджетовРеволюция Словтеч: почему люди отказываются от современных смартфонов в пользу старых гаджетовСегодня, 15:28Революция в физике: ученые впервые создали ядерные часы на основе тория-229Революция в физике: ученые впервые создали ядерные часы на основе тория-229Сегодня, 15:24Новый рубеж искусственного интеллекта: нехватка данных для обучения роботовНовый рубеж искусственного интеллекта: нехватка данных для обучения роботовСегодня, 15:21ДипЛ приобрела стартап Миксхало: новая эра в сфере синхронного переводаДипЛ приобрела стартап Миксхало: новая эра в сфере синхронного переводаСегодня, 14:59Amazfit Читах 2 Ultra: смарт-часы для горных условий и ультрамарафоновAmazfit Читах 2 Ultra: смарт-часы для горных условий и ультрамарафоновСегодня, 14:59Google представила новую умную колонку с ИИ Gemini спустя шестилетний перерывGoogle представила новую умную колонку с ИИ Gemini спустя шестилетний перерывСегодня, 14:58
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5