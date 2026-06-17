Бывший инженер SpaceX применяет ракетные технологии в геотермальной энергетике

Стартап Критикал Энергй, основанный бывшим инженером SpaceX, привлек 22 миллиона долларов инвестиций с целью совершить революцию в области геотермальной энергетики. Компания стремится повысить эффективность использования возобновляемых источников энергии путем создания модульных турбин, работающих по принципу ракетных двигателей. Ожидается, что этот проект станет важным шагом в удовлетворении растущей потребности в электроэнергии по всему миру. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в материале.

По данным Международного энергетического агентства (ИЭА), потенциал геотермальной энергии во всем мире оценивается в 42 тераватта. Этот показатель в два раза превышает общий объем энергии, потребленный человечеством в прошлом году. Как сообщает TechCrunch, Критикал Энергй намерена восполнить основной технологический пробел в освоении этого огромного ресурса — нехватку гибких и компактных турбин.

От ракетных технологий к энергетике

Основатель и руководитель стартапа Спенсер Джексон ранее работал в SpaceX над ракетными двигателями Falcon Heavy, Starship и Raptor. Опираясь на свой опыт, он предлагает производить турбины в модульном виде в заводских условиях. В настоящее время сборка крупных турбин для геотермальных станций на месте занимает месяцы и даже годы. Критикал Энергй намерена ускорить и удешевить этот процесс.

Привлеченные средства будут направлены на строительство первого проекта мощностью 2,5 мегаватта. По словам Джексона, геотермальная энергетика в ближайшем будущем может оставить позади технологии ядерного синтеза и деления. «Геотермальная энергия победит их с большим отрывом. Через четыре-пять лет мы планируем поставлять несколько гигаватт мощности в год», — говорит он.

Решение для центров обработки данных

Развитие геотермальной энергии особенно важно для технологических гигантов. Согласно последним отчетам, к 2030 году современные геотермальные технологии могут обеспечить электроэнергией две трети всех строящихся центров обработки данных (дата-кентерс). Это удовлетворит потребность в стабильном источнике энергии в эпоху AI и облачных вычислений.

Критикал Энергй планирует использовать стратегию, которую применяли Tesla и SpaceX: со временем наладить производство всех комплектующих на собственных заводах. Пока некоторые детали закупаются на внешних рынках, однако, поскольку детали турбомашин схожи с ракетными двигателями, их начали изготавливать в специализированных цехах.

Ожидается, что первая геотермальная станция компании будет запущена в 2027 году. Она будет установлена в месте, аналогичном существующим геотермальным зонам Исландии или Северной Калифорнии. Долгосрочный план стартапа впечатляет — к 2045 году производить турбины мощностью 300 гигаватт в год. Это может иметь решающее значение для глобального отказа от ископаемого топлива.