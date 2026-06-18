Blue Origin установила новый рекорд в истории космонавтики: двигатель BE-7 проработал 41 минуту

·5·Технологии
Blue Origin установила новый рекорд в истории космонавтики: двигатель BE-7 проработал 41 минуту

Компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, достигла огромного технологического прорыва в освоении космоса. Разработанный компанией ракетный двигатель BE-7 в ходе испытаний непрерывно работал в течение 2500 секунд (более 41 минуты), обновив абсолютный рекорд среди жидкостных турбонасосных двигателей. Этот успех является важным шагом для будущих миссий NASA по исследованию Луны. Об этом сообщает Ixbt.com в своем

материале. По словам главы Blue Origin Дейва Лимпа, во время испытаний двигатель стабильно работал при тяге 10 тысяч фунтов (примерно 4,5 тонны). Этот результат доказывает не только технологическую стабильность, но и выносливость космических аппаратов нового поколения. Данный рекордный показатель был подробно освещен изданием ixbt.com.

Рекорд Space Shuttle остался в прошлом

Стоит отметить, что предыдущий рекорд принадлежал двигателю RS-25 знаменитой системы Space Shuttle. В ходе испытаний 1988 года этот двигатель проработал 2017 секунд. Инженеры Blue Origin, опираясь на прошлый опыт, сумели улучшить этот показатель почти на 8 минут. Это свидетельствует о том, насколько далеко продвинулась современная инженерия.

Ожидается, что двигатель BE-7 в будущем станет основной частью лунного посадочного модуля Blue Moon. Хотя в реальных миссиях необходимость в непрерывной работе двигателя в течение 41 минуты может не возникнуть, подобные экстремальные тесты необходимы для проверки надежности конструкции. Этот процесс предоставляет инженерам ценные данные о состоянии двигателя под максимальными нагрузками.

Самыми сложными этапами для ракетных двигателей обычно считаются процессы запуска, остановки и изменения тяги. Работа в стабильном режиме снижает износ деталей благодаря системе регенеративного охлаждения. Тем не менее, работа в одном темпе в течение 2500 секунд показывает, что система управления теплом и подачи топлива двигателя доведена до совершенства.

Программа Blue Moon реализуется в сотрудничестве с NASA и будет выполнять задачу по доставке грузов и экипажей для освоения Луны. Команда Blue Origin оценивает этот рекорд как начало новой эры в космической индустрии. Руководство компании в своем сообщении выразило благодарность всем инженерам, внесшим вклад в достижение этого результата.

Это достижение имеет научное значение и для стран, где растет интерес к космическим технологиям, таких как Узбекистан. Подобные технологические гонки мирового масштаба способствуют снижению стоимости космических полетов и повышению уровня безопасности.

Blue OriginNASABlue MoonРакетаТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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