Китай на пороге технологической революции: первый спутниковый звонок через обычный смартфон

Китайская компания Юанксин Сателлите совершила огромный прорыв в области коммуникационных технологий. Инженеры компании впервые успешно осуществили звонок через спутник с помощью обычного серийного смартфона без каких-либо дополнительных устройств. Это достижение оценивается как важный шаг на пути к стиранию границ между традиционной мобильной связью и космическими технологиями. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В процессе тестирования был использован экспериментальный спутник, выведенный на орбиту 9 июня 2026 года. Разработчики отмечают, что качество связи соответствует уровню современных сетей 5Г, при этом от пользователя не потребовалось специального спутникового телефона или внешних антенн. Эта технология позволит оставаться на связи даже в самых отдаленных районах, где отсутствует мобильное покрытие.

Технологическое решение и устранение проблем

По данным иксбт.ком, основу этого проекта составляет спутник нового поколения с цифровой фазированной антенной решеткой в Л-диапазоне. Инженерам удалось решить проблему задержки и искажения сигнала, которая была главным препятствием в спутниковой связи. Для этого была разработана специальная система динамической настройки и компенсации параметров передачи данных.

Основным преимуществом новой технологии является ее полная совместимость с существующей мобильной инфраструктурой. То есть пользователи смогут подключаться к космическим аппаратам напрямую через свои повседневные смартфоны. Это значительно укрепит позиции Китая в конкуренции с такими глобальными проектами, как Starlink.

Программа «Тысяча парусов» и планы на будущее

Данные испытания являются частью масштабной китайской программы «Тысяча парусов» (Тусанд Саилс). В процессе тестирования вместе с аппаратом Юанксин Сателлите участвовал спутник Чина Мобиле 02/КМКК-02. Оба устройства были выведены на орбиту с помощью ракеты Жукуе-2Э Й6 и служат для интеграции будущих наземных и космических сетей связи.

В настоящее время на орбите функционируют около 200 спутников компании. Планы весьма амбициозны:

к 2027 году увеличить количество космических аппаратов до 1296;

в долгосрочной перспективе создать глобальную сеть из более чем 15 тысяч спутников;

обеспечить бесперебойный и высокоскоростной мобильный интернет и голосовую связь по всему миру.