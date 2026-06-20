Google Sheets стал еще умнее для пользователей из Узбекистана

·1·Технологии
Google Sheets стал еще умнее для пользователей из Узбекистана

Корпорация Google объявила о полной интеграции своей системы искусственного интеллекта Gemini в сервис Google Sheets (Google Таблицы) и расширении возможностей для миллионов новых пользователей. Теперь этот цифровой помощник будет принимать команды не только на английском, но и еще на 28 языках мира, включая русский, испанский, португальский и арабский. Это нововведение коренным образом упростит процесс управления сложными таблицами для специалистов по работе с данными и обычных пользователей. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в новости.

Ранее функции искусственного интеллекта в Google Sheets были доступны только пользователям в США и на ограниченном количестве языков. Теперь же глобальная аудитория, включая многоязычных пользователей в Узбекистане, может создавать сложные расчеты и аналитические таблицы с помощью Gemini через простые текстовые запросы. Ожидается, что эта технология значительно повысит эффективность совместной работы в международных командах.

Новая эра в обработке данных

Помощник Gemini помогает пользователю создавать таблицы с нуля, писать сложные формулы или готовить сводные отчеты на основе имеющихся данных. Например, пользователю достаточно написать на своем родном языке команды вроде «создай таблицу для отслеживания бюджета проекта» или «добавь столбец для расчета прибыли». Искусственный интеллект автоматически заполнит нужные ячейки и установит логические связи.

По данным ixbt.com, это обновление является частью экосистемы Google Workspace, которая выводит визуализацию и анализ данных на интуитивный уровень. Пользователям больше не нужно заучивать сложные формулы Excel или Sheets — они смогут достигать нужного результата через общение с Gemini.

Для использования новых возможностей пользователям необходимо активировать «умные функции» в настройках Google Workspace. После этого на боковой панели Google Sheets появится значок Gemini. Через этот интерфейс создается возможность прямого взаимодействия с искусственным интеллектом и редактирования таблиц.

Данная расширенная языковая поддержка открыта для следующих категорий пользователей:

  • корпоративные клиенты Google Workspace;
  • пользователи Google Workspace для образовательных учреждений;
  • владельцы личных аккаунтов с подпиской Gemini Advanced.
Этот шаг компании Google может дать важное преимущество в конкуренции с Microsoft Excel, так как интеграция искусственного интеллекта в повседневные офисные задачи становится ключевым фактором экономии рабочего времени и сокращения ошибок. Для представителей бизнеса и студентов в Узбекистане этот инструмент создаст большое удобство при подготовке отчетов.

GoogleGeminiGoogle SheetsИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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