Ин те Веигхтс: новый сервис для проверки вашего присутствия в памяти искусственного интеллекта

Сегодня поиск собственного имени в Google (ванитй сеарч) стал обычным делом, однако с развитием технологий источники информации меняются. Проект Ин те Веигхтс, созданный бывшими сотрудниками OpenAI Томасом Димсоном и Джои Флинном, открывает новый этап в этом направлении. Этот сервис определяет, насколько человек запечатлен не только в интернете, но и во внутренних параметрах больших языковых моделей (LLM), то есть в их «весах». Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Название проекта основано на понятии «веса» (веигхтс) — цифровых показателях, которые формируются в процессе обучения модели искусственного интеллекта. Сайт Ин те Веигхтс измеряет, насколько хорошо модель может вспомнить конкретного человека через свою «память», не полагаясь на внешние поисковые системы. По мнению создателей, присутствие в весах ИИ означает, что ваше существование было признано значимым в процессе создания сверхразумной технологии.

Что искусственный интеллект знает о вас?

Принцип работы сервиса весьма интересен: он одновременно отправляет запрос «Кто этот человек?» в десятки популярных моделей, таких как Grok, Gemini, несколько версий ГПТ, Claude и Llama. По данным издания TechCrunch, система анализирует полученные ответы, группирует схожие описания и выставляет итоговый «балл силы» (стренгт скоре). Например, сейчас верхние строчки рейтинга занимают такие знаменитости, как Маколей Калкин и оперный певец Лучано Паваротти.

Томас Димсон отмечает, что к 2026 году поиск самого себя через Google потеряет актуальность, так как основной трафик и информационные потоки переместятся в языковые модели. «Жизни многих людей закодированы в десятичных дробях в мозгу ИИ», — говорит он. Этот проект служит своеобразным зеркалом, показывающим, достиг ли человек цифрового «бессмертия».

Система показывает не только положительные результаты, но и характерные для ИИ «галлюцинации». В некоторых случаях модели могут перепутать людей с одинаковыми именами или выдумать несуществующие факты. Несмотря на это, ретро-дизайн сервиса в стиле Нинтендо и возможность сравнения вызывают большой интерес у пользователей.

Критики, в частности такие специалисты, как Энтони Мозер, относятся к проекту скептически, утверждая, что это равносильно простому опросу 13 чат-ботов о себе. Тем не менее, в то время как ИИ становится глобальным информационным центром, узнать, какое место вы занимаете в его «памяти», остается любопытным опытом для многих.