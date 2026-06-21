SpaceX готовится к покорению космоса: завершается строительство комплекса Гигабай

·45·Технологии
SpaceX готовится к покорению космоса: завершается строительство комплекса Гигабай

Компания SpaceX под руководством Илона Маска достигла важного этапа на пути к массовому производству ракет Starship. Основная часть комплекса Гигабай, расположенного в районе Робертс Роад в штате Флорида, достроена, и сейчас начались работы по закрытию крыши здания. Это гигантское сооружение будет служить центром сборки и обслуживания космических кораблей. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным Джулии Бержерон, специалиста по мониторингу строительных объектов SpaceX, основные краны на объекте Гигабай во Флориде демонтированы, что свидетельствует о полной готовности каркаса здания. В то же время на базе Starbase в Техасе аналогичное здание Гигабай также стремительно растет. На данный момент техасское сооружение по высоте сравнялось с соседним комплексом Мегабай.

Тысяча ракет в год: грандиозные планы Маска

Проект Гигабай — это не просто очередной ангар. По словам Илона Маска, это сооружение по некоторым параметрам станет одним из крупнейших зданий в мире. Его основная задача — сборка и ввод в эксплуатацию до 1000 кораблей Starship в год. Ожидается, что такие производственные мощности воплотят в жизнь планы человечества по колонизации Марса и осуществлению регулярных полетов на Луну.

Глава SpaceX в своих выступлениях заявлял, что после выхода системы Starship на полную мощность компания получит возможность выводить в космос в 100 раз больше грузов, чем все остальные провайдеры вместе взятые. Даже если конкуренты увеличат свои темпы в три раза, SpaceX сохранит абсолютное лидерство в космической логистике.

Модернизация инфраструктуры и новые испытания

Сейчас на космодроме Starbase не только строятся новые здания, но и модернизируются существующие стартовые площадки. В частности, специалисты с помощью огромного гусеничного крана Лиебхерр ЛР11000 демонтируют старые части башни Мечазилла. Эта башня представляет собой уникальную систему, предназначенную для «захвата» ускорителя Super Heavy и корабля Starship в воздухе во время посадки.

Одновременно с этим на заводах Старфакторй непрерывно ведутся работы по испытанию новых кораблей и ускорителей, установке двигателей и проверке систем водяного охлаждения. В течение 2025 года SpaceX уже успешно провела пять тестовых полетов системы Starship.

Запуск комплекса Гигабай станет для SpaceX не только техническим достижением, но и началом новой экономической эры. Конвейерное производство ракет резко снизит стоимость вывода грузов в космос и ускорит вывод на орбиту нового поколения спутников Starlink.

SpaceXStarshipИлон МаскGigabayКосмос
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Новая эра в исследовании космоса: телескоп Нанкй Граке Роман прибыл на космодромНовая эра в исследовании космоса: телескоп Нанкй Граке Роман прибыл на космодромСегодня, 11:23Глава NASA поддержал идею Илона Маска об антиматериевых двигателяхГлава NASA поддержал идею Илона Маска об антиматериевых двигателяхСегодня, 09:55Дональд Трамп представил новый Air Форке Оне: на борту установлена система StarlinkДональд Трамп представил новый Air Форке Оне: на борту установлена система StarlinkСегодня, 09:25Дисплей без батареи: компания Вавешаре представила Э-Инк экран с питанием через NFCДисплей без батареи: компания Вавешаре представила Э-Инк экран с питанием через NFCСегодня, 08:51Популярность VPN и Signal резко возросла после блокировки Telegram в ИндииПопулярность VPN и Signal резко возросла после блокировки Telegram в ИндииСегодня, 03:22Музыкальное пиратство в Британии: осужден человек, продававший диски в стиле 2000-хМузыкальное пиратство в Британии: осужден человек, продававший диски в стиле 2000-хСегодня, 02:50
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу