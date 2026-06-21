SpaceX готовится к покорению космоса: завершается строительство комплекса Гигабай

Компания SpaceX под руководством Илона Маска достигла важного этапа на пути к массовому производству ракет Starship. Основная часть комплекса Гигабай, расположенного в районе Робертс Роад в штате Флорида, достроена, и сейчас начались работы по закрытию крыши здания. Это гигантское сооружение будет служить центром сборки и обслуживания космических кораблей. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным Джулии Бержерон, специалиста по мониторингу строительных объектов SpaceX, основные краны на объекте Гигабай во Флориде демонтированы, что свидетельствует о полной готовности каркаса здания. В то же время на базе Starbase в Техасе аналогичное здание Гигабай также стремительно растет. На данный момент техасское сооружение по высоте сравнялось с соседним комплексом Мегабай.

Тысяча ракет в год: грандиозные планы Маска

Проект Гигабай — это не просто очередной ангар. По словам Илона Маска, это сооружение по некоторым параметрам станет одним из крупнейших зданий в мире. Его основная задача — сборка и ввод в эксплуатацию до 1000 кораблей Starship в год. Ожидается, что такие производственные мощности воплотят в жизнь планы человечества по колонизации Марса и осуществлению регулярных полетов на Луну.

Глава SpaceX в своих выступлениях заявлял, что после выхода системы Starship на полную мощность компания получит возможность выводить в космос в 100 раз больше грузов, чем все остальные провайдеры вместе взятые. Даже если конкуренты увеличат свои темпы в три раза, SpaceX сохранит абсолютное лидерство в космической логистике.

Модернизация инфраструктуры и новые испытания

Сейчас на космодроме Starbase не только строятся новые здания, но и модернизируются существующие стартовые площадки. В частности, специалисты с помощью огромного гусеничного крана Лиебхерр ЛР11000 демонтируют старые части башни Мечазилла. Эта башня представляет собой уникальную систему, предназначенную для «захвата» ускорителя Super Heavy и корабля Starship в воздухе во время посадки.

Одновременно с этим на заводах Старфакторй непрерывно ведутся работы по испытанию новых кораблей и ускорителей, установке двигателей и проверке систем водяного охлаждения. В течение 2025 года SpaceX уже успешно провела пять тестовых полетов системы Starship.

Запуск комплекса Гигабай станет для SpaceX не только техническим достижением, но и началом новой экономической эры. Конвейерное производство ракет резко снизит стоимость вывода грузов в космос и ускорит вывод на орбиту нового поколения спутников Starlink.