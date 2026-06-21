HMD представляет новый смартфон Luma2: аккумулятор 6000 mAh и искусственный интеллект

Компания HMD Global, которая несколько лет разрабатывала устройства под брендом Nokia, продолжает развивать собственный бренд. В ближайшее время компания готовится представить модель HMD Luma2, которая, как ожидается, будет конкурентоспособной на рынке смартфонов среднего сегмента. Эта новинка должна привлечь внимание пользователей не только дизайном, но и долговечным источником питания. Об этом сообщает Ixbt.com.

Опираясь на данные известного инсайдера smashx_60 из издания ixbt.com, основным преимуществом устройства HMD Luma2 станет его аккумулятор емкостью 6000 mAh. Этот показатель является высоким для современных смартфонов и обеспечивает до двух дней работы устройства в режиме активного использования. Однако в плане скорости зарядки производитель ограничился технологией мощностью 18 W.

Технические характеристики и возможности дисплея

Смартфон оснащен 6,75-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+. Важным аспектом является поддержка частоты обновления экрана 120 Hz, что обеспечивает плавную работу интерфейса и плавность изображения в мобильных играх. Внутри устройства установлена платформа Unisoc T7280, которая предоставляет достаточную производительность для повседневных задач и основных приложений.

Что касается памяти, HMD Luma2 предлагает пользователям выбор между 4 GB оперативной памяти (с возможностью виртуального расширения еще до 8 GB) и 128 или 256 GB постоянной памяти. Также возможность расширения памяти до 1 TB с помощью карт microSD является важным преимуществом для многих пользователей на рынке Узбекистана.

Камера и дополнительные функции

Говоря о возможностях съемки, смартфон оснащен основной камерой на 50 Мп, дополненной специальным модулем искусственного интеллекта (AI). Этот модуль помогает при обработке изображений и получении качественных кадров в условиях низкой освещенности. На передней панели расположена селфи-камера на 8 Мп.

высококачественный звук благодаря технологии OZO Audio Playback;

3,5-миллиметровый аудиоразъем (для наушников);

защита от пыли и брызг воды по стандарту IP54;

управление на базе операционной системы Android 16.

Ожидается, что HMD Luma2 поступит в продажу в трех цветах: Ice Blue (ледяной голубой), Light Sand (светлый песок) и Midnight Lake (полуночное озеро). По словам инсайдера, эта модель займет свое место в бюджетном ценовом сегменте и станет достойной альтернативой для поклонников Nokia. Ранее этот инсайдер также точно предсказал данные о HMD Icon Flip 1.