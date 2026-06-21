Polymarket платила блогерам за видео с фейковыми ставками

Ведущая платформа в сфере рынков предсказаний Polymarket обвиняется в использовании сомнительных маркетинговых методов для повышения своего престижа и привлечения пользователей. Согласно результатам расследования издания Wall Street Journal, компания платила создателям контента за распространение видео, в которых демонстрировались фейковые выигрыши и крупные ставки. Эта ситуация вновь подняла вопросы прозрачности и этики на рынках цифровых финансов. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает издание.

Аналитики издания изучили более 1100 видео, связанных с Polymarket, а также инструкции, которые компания рассылала блогерам. Выяснилось, что во многих роликах использовались демо-сайты, являвшиеся «почти идеальной копией» платформы. Торговые операции и крупные выигрыши, показанные в этих копиях, на самом деле не существовали, но создавали у зрителя иллюзию реального заработка.

В расследовании отмечается, что этот контент искусственно популяризировался с помощью специальной «армии соцсетей», управляемой маркетинговым подрядчиком. Самое главное, что Polymarket требовала от блогеров не раскрывать, что данные видео являются рекламой и что они получили за это оплату. Только когда журналисты начали задавать вопросы, некоторые авторы были вынуждены добавить в свои профили пометку «партнер Polymarket».

Маркетинговая стратегия и доверие пользователей

Разин Хан, студент и создатель контента, сотрудничавший с Polymarket до марта этого года, сравнил ситуацию с рекламой фастфуда. По его словам, подобно тому как бургеры в рекламных роликах выглядят красивее, чем в жизни, они просто представили процессы на платформе в более привлекательном свете. Однако эксперты подчеркивают, что в сфере финансов и ставок такой подход расценивается как введение потребителей в заблуждение.

В то время как интерес к криптовалютам и рынкам предсказаний растет и среди пользователей в Узбекистане, подобные глобальные скандалы подчеркивают важность цифровой грамотности. Не стоит забывать, что за видео, обещающими «легкий заработок» в соцсетях, часто стоят масштабные маркетинговые кампании. Несмотря на то, что такие платформы, как Polymarket, находятся под строгим контролем в США, их влияние на глобальную аудиторию остается значительным.

В настоящее время руководство Polymarket представило официальный комментарий, заявив, что компания «выступает за поддержание четких, справедливых и прозрачных рынков». Также компания планирует провести повторную проверку и аудит всего рекламного контента. Данный инцидент может привести к введению новых ограничений со стороны регулирующих органов для рынков предсказаний и криптопроектов.