Будущее авиации: водородный двигатель успешно прошел испытания на большой высоте

Сделан важный шаг на пути к переходу авиационной промышленности на экологически чистые технологии. Компании ГЭ Аероспаке и ее дочернее предприятие Авио Аеро успешно завершили испытания по перезапуску водородного двигателя для пассажирских самолетов в условиях полета на большой высоте. Данное исследование было проведено в рамках программы ХЙДЭА, финансируемой Европейским союзом. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Испытания прошли в Институте космической навигации Германского аэрокосмического центра (ДЛР) в городе Лампльсхаузен. Основной целью эксперимента была проверка стабильной работы водородного двигателя на высотах, где воздух разрежен, давление низкое, а температура крайне низкая. Это считается одним из самых серьезных технических барьеров для водородной авиации, так как водород горит быстрее и при более высоких температурах, чем традиционный авиационный керосин.

Технологическая сложность и инновационные решения

Процесс горения водорода и контроль поведения пламени требуют предельной точности. Поэтому инженеры создали специальный стенд с многокамерной системой сгорания. С помощью генератора синтетического воздуха была искусственно создана сухая и низкобарическая атмосферная среда, характерная для больших высот. Это позволило изучить состояние двигателя в условиях реального полета в лабораторных условиях.

Система зажигания, разработанная подразделением Унисон специально для водородного топлива, доказала свою эффективность в ходе тестов. Исследователи с помощью высокоскоростных камер детально проанализировали, как формируется и распространяется пламя внутри камеры сгорания. Собранные данные послужат основой для создания полномасштабных водородных камер сгорания в будущем.

Гибридные системы и перспективы будущего

Кроме того, в рамках программы АМБЭР специалисты протестировали систему топливных элементов мощностью в несколько мегаватт. Эта система предназначена для гибридно-электрических самолетов регионального класса и продемонстрировала стабильную работу при различных нагрузках — от минимальной до максимальной мощности. Это еще одно параллельное решение на пути к нулевым вредным выбросам в авиации.

В рамках масштабной программы РИСЭ, реализуемой совместно ГЭ Аероспаке и Сафран Аиркрафт Энгинес, к настоящему моменту проведены сотни тестов и тысячи рабочих циклов. По расчетам специалистов, новые архитектуры двигателей позволят экономить топливо на 20% больше по сравнению с самыми современными решениями на сегодняшний день.

По данным иксбт.ком, водородная авиация все еще должна решить множество проблем. К ним относятся вопросы хранения топлива, его транспортировки и создания соответствующей инфраструктуры в аэропортах. Тем не менее, успешное прохождение этих критических тестов свидетельствует о приближении эры коммерческих водородных самолетов. В дальнейшем планируется проведение полноценных демонстрационных полетов на базе этих технологий.