Министерство обороны США (Пентагон) обеспокоено тем, что нехватка ракетных двигателей на твердом топливе может стать одним из главных препятствий на пути к наращиванию военного потенциала страны. Однако компания Northrop Grumman, один из крупнейших производителей в этой области, утверждает, что проблема заключается не в производственных мощностях, а в недостатках системы государственных закупок. Об этом сообщает Иксбт.ком в своем материале.

В последнем отчете Центра стратегических и международных исследований (КСИС) расширение производства двигателей на твердом топливе было названо основным «узким местом». Эти дискуссии возникли на фоне резкого роста потребности американского военного ведомства в современном вооружении. По данным иксбт.ком, руководство Northrop Grumman заявило о готовности увеличить объемы промышленного производства, но для этого требуются долгосрочные гарантии от правительства.

Инвестиции и производственные мощности

По словам Джеймса Калберера, вице-президента подразделения двигательных систем Northrop Grumman, ежегодное бюджетное планирование и краткосрочные контракты создают сложности для инвестиций поставщиков. Несмотря на это, в последние годы компания направила более 2 миллиардов долларов на программы вооружения и производство двигателей, половина из которых была потрачена непосредственно на технологии твердого топлива.

Компания подчеркивает, что текущих мощностей достаточно для дальнейшего наращивания производства. Если в 2024 году Northrop Grumman выпустила около 13 тысяч ракетных двигателей, то к 2029 году планирует довести этот показатель до 25 тысяч единиц в год. Также существует возможность увеличить объем производства твердого топлива с нынешних 13,6 млн кг до 22,7 млн кг.

Технологические инновации и стратегическое значение

Для ускорения производства компания реализует программу СМАРТ Демо (Солид Мотор Аннуал Рокет Течнологй Демонстратор). Этот проект направлен на внедрение новых материалов и технологий, что позволило сократить время от этапа проектирования новых решений до их испытаний с 3 лет до 12–18 месяцев.

Рынок крупных и средних двигателей на твердом топливе в США фактически контролируют всего две компании: Northrop Grumman и Аероджет Рокетдйне, входящая в состав Л3Харрис Течнологиес. Это означает, что любая техническая проблема или задержка в этой области имеет стратегическое значение. Например, Northrop Grumman поставляет ускорители и для сверхтяжелой ракеты Спаке Лаунч Сйстем (СЛС) в рамках программы Artemis от NASA для полетов на Луну.

Стоит отметить, что на деятельность компании влияет не только спрос, но и вопросы технической безопасности. В начале этого года Космические силы США временно приостановили полеты ракеты Вулкан. Причиной стал сбой, связанный с ускорителем производства Northrop Grumman. В настоящее время компания совместно с Унитед Лаунч Аллианке работает над устранением этих проблем и восстановлением полетов.