Китай увеличивает свою орбитальную станцию Tiangong в два раза

·6·Технологии
Китай увеличивает свою орбитальную станцию Tiangong в два раза

Китай планирует радикально модернизировать свою орбитальную станцию Tiangong, чтобы выйти на новый этап в области космических исследований. В результате этого масштабного проекта общий вес станции увеличится с нынешних 90 тонн до 180 тонн. Это значительно укрепит присутствие Китая в космосе и превратит станцию в один из крупнейших обитаемых объектов в мире. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в новости.

По словам главного конструктора программы Янь Хуня, структура станции также полностью изменится. Нынешний трехмодульный Т-образный вид сменится полноценным комплексом из шести модулей, который приобретет совершенно новую крестообразную форму. По данным ixbt.com, такое расширение увеличит не только объем станции, но и ее функциональные возможности в несколько раз.

Научный потенциал и технические возможности

Необходимость расширения станции объясняется резким ростом числа научных проектов. За последние пять лет на борту Tiangong было реализовано 267 научно-практических проектов. Только за прошлый год на станцию было доставлено более 1,2 тонны научного оборудования, а объем собранных данных превысил 150 TB.

Работы, которые будут проведены в рамках нового плана, включают следующее:

  • На начальном этапе — запуск и стыковка нового модуля расширения весом 20 тонн;
  • Создание дополнительных стыковочных узлов для пилотируемых и грузовых кораблей;
  • Увеличение количества шлюзов для выхода в открытый космос;
  • Обеспечение возможности одновременной работы нескольких космонавтов в космосе.
В настоящее время станция Tiangong состоит из базового модуля Tianhe и лабораторных модулей Wentian и Mengtian. В будущем добавление еще трех новых модулей расширит площадь научных лабораторий и создаст условия для проведения более сложных экспериментов.

Условия для экипажа и безопасность

В процессе модернизации особое внимание будет уделено не только техническим аспектам, но и системам, необходимым для жизнедеятельности космонавтов. В частности, будут усовершенствованы системы жизнеобеспечения, механизмы физической подготовки и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. Это позволит увеличить продолжительность космических экспедиций и повысить безопасность орбитальных работ.

Станция Tiangong расположена на высоте примерно 400 км над Землей и функционирует в текущей конфигурации с 2022 года. Сегодня она рассчитана на постоянное проживание трех человек, но после реализации программы расширения она станет одним из крупнейших и многофункциональных научных центров в космосе. Этот шаг вновь подтверждает стремление Китая занять лидирующие позиции в глобальной конкуренции по освоению космоса.

КитайКосмосTiangongТехнологииНаука
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В чипах Apple найдена неустранимая уязвимость: устройства iPhone под угрозойВ чипах Apple найдена неустранимая уязвимость: устройства iPhone под угрозойСегодня, 00:22Сотрудничество Google DeepMind и А24: в Голливуде начинается эра искусственного интеллектаСотрудничество Google DeepMind и А24: в Голливуде начинается эра искусственного интеллектаВчера, 23:55Honor представил сверхпрочный смартфон Кс80 Pro Max: аккумулятор 11 000 mAh и рекордHonor представил сверхпрочный смартфон Кс80 Pro Max: аккумулятор 11 000 mAh и рекордВчера, 23:52SpaceX обновила исторический рекорд: компания запустила больше спутников, чем все человечествоSpaceX обновила исторический рекорд: компания запустила больше спутников, чем все человечествоВчера, 23:28Компания Anthropic может запрашивать документы, удостоверяющие личность, у пользователей ClaudeКомпания Anthropic может запрашивать документы, удостоверяющие личность, у пользователей ClaudeВчера, 23:27Классические части Калл оф Дутй: Блак Опс возвращаются на консоли PlayStationКлассические части Калл оф Дутй: Блак Опс возвращаются на консоли PlayStationВчера, 22:55
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу