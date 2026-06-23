Китай увеличивает свою орбитальную станцию Tiangong в два раза

Китай планирует радикально модернизировать свою орбитальную станцию Tiangong, чтобы выйти на новый этап в области космических исследований. В результате этого масштабного проекта общий вес станции увеличится с нынешних 90 тонн до 180 тонн. Это значительно укрепит присутствие Китая в космосе и превратит станцию в один из крупнейших обитаемых объектов в мире. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в новости.

По словам главного конструктора программы Янь Хуня, структура станции также полностью изменится. Нынешний трехмодульный Т-образный вид сменится полноценным комплексом из шести модулей, который приобретет совершенно новую крестообразную форму. По данным ixbt.com, такое расширение увеличит не только объем станции, но и ее функциональные возможности в несколько раз.

Научный потенциал и технические возможности

Необходимость расширения станции объясняется резким ростом числа научных проектов. За последние пять лет на борту Tiangong было реализовано 267 научно-практических проектов. Только за прошлый год на станцию было доставлено более 1,2 тонны научного оборудования, а объем собранных данных превысил 150 TB.

Работы, которые будут проведены в рамках нового плана, включают следующее:

На начальном этапе — запуск и стыковка нового модуля расширения весом 20 тонн;

Создание дополнительных стыковочных узлов для пилотируемых и грузовых кораблей;

Увеличение количества шлюзов для выхода в открытый космос;

Обеспечение возможности одновременной работы нескольких космонавтов в космосе.

В настоящее время станция Tiangong состоит из базового модуля Tianhe и лабораторных модулей Wentian и Mengtian. В будущем добавление еще трех новых модулей расширит площадь научных лабораторий и создаст условия для проведения более сложных экспериментов.

Условия для экипажа и безопасность

В процессе модернизации особое внимание будет уделено не только техническим аспектам, но и системам, необходимым для жизнедеятельности космонавтов. В частности, будут усовершенствованы системы жизнеобеспечения, механизмы физической подготовки и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. Это позволит увеличить продолжительность космических экспедиций и повысить безопасность орбитальных работ.

Станция Tiangong расположена на высоте примерно 400 км над Землей и функционирует в текущей конфигурации с 2022 года. Сегодня она рассчитана на постоянное проживание трех человек, но после реализации программы расширения она станет одним из крупнейших и многофункциональных научных центров в космосе. Этот шаг вновь подтверждает стремление Китая занять лидирующие позиции в глобальной конкуренции по освоению космоса.