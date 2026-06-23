В сфере искусственного интеллекта и технологий автономного управления произошли неожиданные изменения: китайская компания Baidu обошла американский проект Waymo в рейтинге самых передовых операторов роботакси в мире. Согласно новому отчету платформы Road to Autonomy Index, сервис Baidu Apollo Go в настоящее время занимает первое место в глобальном масштабе. Об этом сообщает Ixbt.com.

Данный рейтинг был сформирован с помощью системы генеративного AI, разработанной Advisory и стартапом Autnmy AI. Индекс обновляется каждые 12 часов и анализирует открытые данные, такие как финансовые отчеты компаний, статистика безопасности, соглашения о партнерстве и производственные мощности. Система не ограничивается простым сбором данных, а проводит глубокий анализ с использованием лицензированных и платных баз данных.

Соотношение сил на глобальном рынке

За Baidu, захватившим лидерство в сегменте роботакси, на втором месте расположилась компания Waymo, принадлежащая холдингу Alphabet (Google). В пятерку лидеров также вошли китайские компании Pony.ai и WeRide, а список замыкает Tesla под руководством Илона Маска. Эта ситуация свидетельствует о том, что китайские технологические компании создают серьезную конкуренцию американским гигантам на рынке автономного транспорта.

Региональные данные, в частности реестр автономных автомобилей в штате Техас, также предоставляют интересные цифры. К концу мая Waymo увеличил свой парк с 577 до 620 единиц, а Tesla — с 42 до 69. Компания Zoox, входящая в состав Amazon, также расширила свои масштабы, имея 43 автономных автомобиля. В то же время немецкая MOIA и другие производители роботов-доставщиков также начинают занимать свое место на рынке.

Партнерства и проблемы в отрасли

Рынок автономного транспорта стал не только технологической гонкой, но и центром крупных инвестиций. Например, компания Gatik подписала многолетний контракт с PepsiCo на внедрение автономных грузовиков в США. В то же время Honda и QuantumScape начали работу над твердотельными аккумуляторами, а Uber, Stellantis и Wayve создали альянс для разработки роботакси.

Однако отрасль все еще сталкивается с серьезными операционными трудностями. По данным ixbt.com, Waymo была вынуждена вызвать эвакуатор почти для 4000 роботакси из-за заезда в закрытые зоны, где ведутся дорожные работы. Также в Далласе было зафиксировано столкновение с участием роботакси Avride, заказанного через Uber; хотя причиной происшествия стало нарушение правил другим водителем, это еще больше привлекло внимание к безопасности системы.

Компания Tesla также борется со специфическими проблемами. В Китае пользователи нашли способ обмануть функцию контроля внимания водителя с помощью пластиковых приспособлений. В аэропорту Сан-Франциско автомобилям Tesla выдали лицензию на услуги лимузинов, но с одним условием: транспорт должен управляться только человеком, автономный режим запрещен.