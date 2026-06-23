Tesla отвергла обвинения в трагической аварии в Техасе: виноват ли Аутопилот

В городе Кейти, штат Техас (США), в результате столкновения автомобиля Tesla Model 3 с жилым зданием погибла 76-летняя женщина. Этот инцидент вновь вывел на повестку дня споры о безопасности вспомогательных технологий вождения компании. В первоначальных сообщениях утверждалось, что в момент аварии автомобиль находился в режиме Аутопилот. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Инцидент произошел в прошлую пятницу вечером. Tesla под управлением Майкла Батлера вылетела с дороги и врезалась в дом женщины по имени Марта Авила. Несмотря на то, что пострадавшую доставили в больницу на вертолете, она скончалась, несмотря на оказанную медицинскую помощь. В показаниях полиции водитель подчеркнул, что в тот момент автомобиль находился в режиме Аутопилот.

Однако компания Tesla категорически отвергает эти обвинения. Представители компании, которые обычно не вступают в коммуникацию с прессой, на этот раз не промолчали. Вице-президент Tesla по искусственному интеллекту Ашок Эллусвами опубликовал данные с автомобиля в сети Кс (бывший Twitter).

Человеческий фактор и высокая скорость

По словам Эллусвами, данные системы показывают, что водитель своими действиями отменил автоматическое управление. «В данной ситуации водитель в жилой зоне нажал педаль газа на 100%, взяв управление на себя. Скорость в момент столкновения достигла 73 миль в час (примерно 117 км/ч), и даже после удара педаль газа оставалась нажатой», — написал он.

Глава Tesla Илон Маск также прокомментировал ситуацию, отметив, что системы Аутопилот или Фулл Селф-Дривинг (ФСД) в таких зонах передвигаются на низкой скорости, а столкновение на высокой скорости могло произойти только при вмешательстве человека. По его мнению, обвинять систему нелогично.

Несмотря на это, Национальное управление безопасностью движения на автомагистралях США (НХТСА) подтвердило начало специального расследования по данному делу. По данным издания TechCrunch, это входит в число более чем 40 расследований, открытых НХТСА за последние годы по авариям с участием Tesla.

В настоящее время местная полиция и федеральные регуляторы тщательно изучают лог-файлы автомобиля. По результатам расследования будет рассмотрен вопрос об уголовной ответственности водителя. Подобные случаи важны и для пользователей в Узбекистане, так как количество электромобилей Tesla в стране растет, и это вновь доказывает, что водителям не следует полностью полагаться на вспомогательные системы.