Состав воды на спутниках Урана удивил ученых: новое открытие

·19·Технологии
Состав воды на спутниках Урана удивил ученых: новое открытие

Ученые впервые смогли точно измерить изотопный состав воды на пяти крупнейших спутниках Урана, одной из самых загадочных планет Солнечной системы. Данные, полученные с помощью космического телескопа James Webb, могут полностью изменить традиционные представления о происхождении этих небесных тел. Результаты исследования показывают, что состав воды на этих спутниках резко отличается от состава самой планеты. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

В исследовании, опубликованном в журнале ПНАС, были детально изучены спутники Миранда, Ариэль, Титания, Оберон и Умбриэль. Астрономы проанализировали соотношение обычного водорода и его тяжелого изотопа — дейтерия. Результаты оказались неожиданными: на всех пяти спутниках содержание дейтерия примерно в пять раз выше, чем на самом Уране и в близлежащих кометах.

Старые теории под вопросом

Это открытие ставит под сомнение гипотезу, которая доминировала долгое время. Ранее считалось, что крупнейшие луны Урана сформировались из вещества, выброшенного самой планетой после столкновения с другими крупными космическими объектами. Однако столь значительная разница в изотопном составе может свидетельствовать о том, что спутники не имеют общего корня со своей «материнской планетой».

По мнению исследователей, новые данные допускают два сценария. Согласно первому, спутники сформировались далеко от нынешней орбиты Урана и позже были захвачены его гравитацией. Вторая версия предполагает, что эти луны возникли из остатков других крупных тел, разрушенных Ураном на ранних этапах развития Солнечной системы.

Самой большой загадкой остается спутник Миранда. Изотопный состав этой крупнейшей луны, расположенной ближе всего к Урану, существенно отличается от четырех остальных. Это указывает на то, что Миранда могла сформироваться на основе совершенно иного механизма, что открывает перед учеными новые направления исследований.

Особенности системы Урана

Уран считается одной из самых необычных планет Солнечной системы. Его ось наклонена на 98 градусов, из-за чего планета словно «лежит на боку», вращаясь по своей орбите. Его спутники также выделяются необычным орбитальным расположением и специфическими характеристиками. Открытие, сделанное с помощью телескопа James Webb, доказывает, что история формирования системы Урана гораздо сложнее, чем мы думали.

По данным иксбт.ком, эта новая информация требует пересмотра моделей эволюции планет и их спутников. Ожидается, что отправка специальных миссий к системе Урана в будущем поможет определить, как этот ледяной гигант и его спутники приобрели свой нынешний облик.

УранJames WebbКосмосАстрономияИсследование
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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