OpenAI запустила инициативу Патч те Планет для защиты программ с открытым кодом

·30·Технологии
OpenAI запустила инициативу Патч те Планет для защиты программ с открытым кодом

Ведущая компания в области искусственного интеллекта OpenAI объявила о новом глобальном проекте, направленном на усиление безопасности программного обеспечения с открытым исходным кодом (опен-сурке). Инициатива под названием Патч те Планет призвана помочь разработчикам в выявлении и устранении уязвимостей в программном коде. Этот шаг имеет важное значение для защиты опен-сурке проектов, которые считаются фундаментом современного цифрового мира. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

В рамках данного проекта OpenAI будет сотрудничать с компанией Траил оф Битс, специализирующейся на кибербезопасности. По данным OpenAI, инженеры по безопасности Траил оф Битс будут напрямую работать с авторами опен-сурке проектов, анализируя ошибки в коде, которые могут представлять потенциальный риск. В этом процессе будут эффективно использоваться передовые АИ-инструменты OpenAI, такие как Кодекс Секуритй.

Облегчение нагрузки на разработчиков

В настоящее время многие сопровождающие опен-сурке проекты в условиях ограниченных ресурсов и нехватки времени вынуждены анализировать огромное количество отчетов о безопасности. Инициатива Патч те Планет разработана именно для того, чтобы снизить эту нагрузку. Система устроена так, что инженеры по безопасности фильтруют найденные недостатки до того, как они дойдут до разработчиков, и помогают в создании готовых решений (патчей) и тестов.

Программы с открытым кодом сегодня являются основной опорой индустрии коммерческого программного обеспечения. Однако их децентрализованная структура и недостаточный контроль приводят к многочисленным проблемам с безопасностью. Ярким примером этого стал инцидент с лог4дж несколько лет назад: небольшая уязвимость в широко используемой опен-сурке утилите поставила под угрозу системы крупных корпораций по всему миру.

Искусственный интеллект против киберпреступности

В последнее время киберпреступники совершенствуют методы автоматического поиска уязвимостей в коде и способы их эксплуатации (експлоит) с помощью искусственного интеллекта. OpenAI же предлагает использовать эту технологию, напротив, в целях защиты. Такой подход призван сохранить баланс сил в борьбе с киберпреступностью.

По мнению экспертов, этот шаг OpenAI является не только технической помощью, но и достойным ответом инструментам безопасности, таким как Mythos от конкурирующей компании Anthropic. Подобные глобальные инициативы важны и для узбекистанских разработчиков, а также местного ИКТ-сектора, так как многие государственные и частные информационные системы в стране построены именно на базе опен-сурке решений.

Хотя пока не раскрыто полностью, как проект будет расширяться в долгосрочной перспективе и сколько проектов он охватит, его запуск оценивается как большая помощь для опен-сурке сообщества. Ожидается, что анализ кода и автоматическое исправление ошибок с помощью AI в будущем выведут безопасность программного обеспечения на совершенно новый уровень.

OpenAIКибербезопасностьИскусственный ИнтеллектПрограммированиеOpen Source
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Nodirbek Razzokov
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