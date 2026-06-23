Революция искусственного интеллекта и массовые сокращения: почему техногиганты избавляются от сотрудников

На глобальном технологическом рынке наблюдается неожиданный и противоречивый процесс: в то время как крупные компании отчитываются о рекордных доходах, они продолжают увольнять тысячи сотрудников. Основной причиной этих массовых сокращений называют внедрение технологий искусственного интеллекта (AI). По мнению отраслевых экспертов, 2026 год станет переломным моментом для трансформации технологических рабочих мест. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в новости.

Согласно недавнему финансовому отчету корпорации Oracle, за последние 12 месяцев компания сократила свою рабочую силу на 21 000 человек, или на 13% от общего штата. Руководство компании объяснило это решение прямым внедрением AI-технологий в операционные процессы. Этот показатель оказался значительно выше предыдущих прогнозов, что свидетельствует о том, что алгоритмы начинают вытеснять человеческий труд в мире технологий.

Компании, теряющие рабочие места из-за AI

По данным консалтинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas, май зафиксировал самый высокий показатель сокращений в технологическом секторе за последние годы. В списке значатся не только разработчики программного обеспечения, но и гиганты в области аппаратного обеспечения и кибербезопасности:

Meta: Компания под руководством Марка Цукерберга уволила 8 000 сотрудников, однако перевела 7 000 человек на новые роли в направлении AI.

Компания под руководством Марка Цукерберга уволила 8 000 сотрудников, однако перевела 7 000 человек на новые роли в направлении AI. Google: В подразделениях Cloud и кибербезопасности в составе Alphabet было уволено около 3 000 инженеров, несмотря на то, что доход Cloud впервые превысил 20 миллиардов долларов.

В подразделениях Cloud и кибербезопасности в составе Alphabet было уволено около 3 000 инженеров, несмотря на то, что доход Cloud впервые превысил 20 миллиардов долларов. Cisco: Компания объявила о сокращении около 4 000 рабочих мест, чтобы перенаправить ресурсы на оптоволоконную связь и AI-инфраструктуру.

Компания объявила о сокращении около 4 000 рабочих мест, чтобы перенаправить ресурсы на оптоволоконную связь и AI-инфраструктуру. Intuit: Разработчик финансового ПО попрощался с 3 000 сотрудников с целью упрощения структуры.

Компания GitLab также не осталась в стороне от этой тенденции. Компания решила уволить 14% своих сотрудников (около 350 человек) для инвестирования в AI-инфраструктуру. По словам генерального директора GitLab Билла Стейплса, компания начала процесс «смены поколений» и полностью перестраивает свою платформу под AI-агентов. Примечательно, что доход компании вырос на 23% по сравнению с прошлым годом.

Изменения в индустрии и управлении

Влияние AI ощущают не только IT-компании, но и представители традиционной промышленности. Например, General Motors (GM) уволила около 600 сотрудников из своего IT-отдела. Хотя компания связала это с рыночной конъюнктурой, внутренние источники подтверждают, что роль искусственного интеллекта в этом решении была значительной. В то же время GM сейчас активно ищет новых специалистов по AI и автономным транспортным средствам.

Компания Cloudflare, несмотря на рекордную квартальную выручку в своей истории (639,8 миллиона долларов), отказалась от 20% своих сотрудников. Руководитель компании Мэтью Принс отметил, что сокращения в основном коснулись менеджеров среднего звена, юристов и сотрудников финансового отдела. Это показывает, что AI начинает заменять не только разработчиков кода, но и административный персонал.

По мнению экспертов, техногиганты теперь оптимизируют политику избыточного найма времен пандемии с помощью AI. Этот процесс ведет к резкому изменению требований к квалификации на рынке труда и необходимости адаптации традиционных специалистов к новым технологиям. Для узбекистанских специалистов эта глобальная тенденция является важным сигналом: навык работы с AI-инструментами теперь становится не преимуществом, а необходимостью.