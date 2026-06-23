James Webb определил природу загадочных «малых красных точек» в космосе

Космический телескоп James Webb (JWST), совершающий революцию в изучении Вселенной, сделал важный шаг в понимании природы одного из самых загадочных объектов раннего космоса — «малых красных точек». Астрономы сумели получить самый детальный спектр этих компактных и ярких красных источников в далеких галактиках. Результаты исследования показывают, что эти объекты могут быть сверхмассивными черными дырами, окутанными плотной газовой оболочкой. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

Группа ученых под руководством Василия Кокорева из Техасского университета провела глубокий анализ объекта под названием ГЛИМПСЭ-17775. В ходе исследования с помощью телескопа James Webb было проведено 30 часов спектроскопических наблюдений. Благодаря эффекту гравитационного линзирования — когда близлежащее скопление галактик усиливает свет удаленного объекта — эти данные по эффективности приравнялись к 80 часам наблюдений.

Модель «черная дыра-звезда»

По выводам ученых, объект ГЛИМПСЭ-17775 полностью соответствует модели «черная дыра-звезда» (блак холе стар или БХ*). Это означает, что в центре находится сверхмассивная черная дыра, окруженная плотной, частично ионизированной газовой оболочкой. Огромная энергия, выделяемая черной дырой в процессе поглощения вещества (аккреции), переизлучается этой газовой оболочкой, в результате чего объект виден нам в характерном красном цвете.

В ходе спектрального анализа в объекте были обнаружены линии водорода, кислорода и гелия, а также «железный лес», состоящий из 16 линий железа. Такие показатели возникают только при наличии очень мощного высокоэнергетического источника излучения. По данным иксбт.ком, эта ситуация подтверждает взаимодействие излучения, исходящего от аккреционного диска вокруг черной дыры, с внешней средой.

Объект ГЛИМПСЭ-17775 относится к периоду примерно 1,8 миллиарда лет назад, то есть к ранним эпохам после Большого взрыва. Он расположен в области скопления галактик Абелл С1063, и из-за расширения Вселенной его свет подвергся сильному «красному смещению». При сравнении с данными телескопа Хаббл стало известно, что некоторые слабые признаки вокруг объекта связаны с популяцией звезд в его составе.

Новый шаг к тайнам Вселенной

Данное открытие крайне важно для астрономии, так как оно помогает понять, как формировались и развивались сверхмассивные черные дыры в ранней Вселенной. Если раньше «малые красные точки» считались просто плотными скоплениями звезд, то теперь доминирует теория о наличии активного ядра в их центре.

Тем не менее, ученые подчеркивают необходимость продолжения исследований в этом направлении. В будущем телескоп James Webb планирует изучить еще десятки подобных объектов. Это позволит определить, является ли предложенная модель «БХ*» общим законом для всех таких красных точек или же ГЛИМПСЭ-17775 представляет собой уникальное исключение.