Инструмент Grok Build Илона Маска перешел в автономный режим: теперь он пишет код без участия человека

Проекты Илона Маска в области искусственного интеллекта продолжают стремительно развиваться. Платформа Grok Build в социальной сети X (бывший Twitter) вышла на новый уровень, получив возможность выполнять сложные инженерные задачи с минимальным участием пользователя. Это обновление превращает ИИ из простого собеседника в полноценного автономного разработчика. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в новости.

По данным ixbt.com, в системе Grok Build была внедрена новая команда /goal. Если раньше помощники по написанию кода работали как обычные чат-боты, где пользователь должен был контролировать и направлять каждый шаг, то в новом режиме акцент смещен на самостоятельное выполнение задачи. Это значительно ускоряет процесс программирования и снижает зависимость от человеческого фактора.

Новые возможности автономного инжиниринга

Grok Build теперь способен самостоятельно составлять план работы, разбивать большую задачу на мелкие части и отслеживать процесс с помощью специальных контрольных списков (чек-листов). Система не только пишет код, но и анализирует его, исправляет ошибки, проверяет веб-страницы и запускает скрипты для подтверждения корректности результата. Самое главное, что при возникновении ошибки система может восстановиться самостоятельно и продолжить работу без вмешательства пользователя.

Для управления процессом предоставлен набор специальных команд:

/goal status — просмотр текущего состояния работы;

/goal pause — временная остановка процесса;

/goal resume — продолжение работы;

/goal clear — отмена задачи.

Эти инструменты позволяют пользователю сохранять общий контроль, не вмешиваясь в логическую часть процесса. Данное обновление перевело платформу Grok Build из режима простого общения в формат автономного исполнения.

Создание игр и перспективы будущего

Недавно в социальных сетях вызвала большой интерес гоночная игра в стиле киберпанк, созданная с помощью Grok Build. Пользователь просто описал идею игры, а ИИ самостоятельно написал код и с помощью Grok Imagine создал дизайн машин, трасс и интерфейсы меню. Эта технология позволяет создавать сложные цифровые продукты даже людям, не владеющим навыками программирования.

По словам Илона Маска, команда Grok Build работает без выходных 7 дней в неделю, и инструмент совершенствуется ежедневно. Ожидается, что эта бета-версия, запущенная SpaceXAI, в ближайшем будущем произведет революцию в сфере разработки программного обеспечения. Для разработчиков и стартаперов такие инструменты, несомненно, будут крайне полезны для быстрого создания минимально жизнеспособного продукта (MVP).