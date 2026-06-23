Цены на смартфоны и компьютеры могут вырасти: чипы памяти ЛПДДР5Кс резко подорожали

На мировом рынке электроники наблюдается беспрецедентный рост цен на оперативную память (DRAM). Во втором квартале текущего года из-за нарушения баланса спроса и предложения стоимость чипов памяти для потребительских устройств выросла почти в два раза. Ожидается, что эта ситуация в ближайшие месяцы напрямую повлияет на стоимость смартфонов, ноутбуков и персональных компьютеров. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Согласно данным исследовательской компании СигмаИнтелл, стоимость модулей памяти ЛПДДР4Кс 4 GB выросла на 75% по сравнению с прошлым кварталом, а стоимость чипов ЛПДДР5Кс 12 GB, используемых в современных флагманских смартфонах, подорожала на рекордные 89%. Такой скачок отчетливо ощущается не только в корпоративном сегменте, но и в технике, предназначенной для обычных пользователей.

Искусственный интеллект и изменения в производстве

Основной причиной такого резкого роста цен на чипы памяти называют смену приоритетов производителей. В настоящее время такие гиганты, как Samsung, СК Хйникс и Микрон, сосредоточили свое внимание на высокоприбыльной памяти ХБМ (Хигх Бандвидт Меморй). Эти чипы необходимы для систем AI от NVIDIA и других компаний, и спрос на них чрезвычайно высок.

В результате объем производства ДРАМ-чипов для обычных смартфонов и компьютеров сократился. Поскольку производители делают больший упор на DRAM и еССД для серверов, на потребительском рынке возник искусственный дефицит. Это, в свою очередь, привело к неконтролируемому росту цен.

Ситуация на рынке и прогнозы на будущее

Из-за роста цен многие бренды смартфонов и компьютеров пересматривают свои стратегии. Некоторые компании пытаются удержать себестоимость продукции, сокращая заказы на чипы памяти, другие же могут быть вынуждены повысить цены на новые модели. По сообщению Иксбт.ком, во второй половине года темпы роста цен могут немного замедлиться, однако о снижении речи не идет.

В новом отчете аналитиков Джеффериес отмечается, что цены на память на мировом рынке останутся высокими до конца 2024 года. По мнению экспертов, значительное снижение цен может произойти только к 2028 году. Пока крупные компании, занимающиеся облачными технологиями, продолжают наращивать запасы памяти на своих складах, что еще больше усиливает общий дефицит на рынке.

На рынке Узбекистана эта тенденция неизбежно отразится в ближайшее время. Рост себестоимости импортируемых гаджетов окажет значительное влияние на цены смартфонов, особенно в среднем и высоком сегментах. В связи с этим пользователям, планирующим покупку нового устройства, рекомендуется не откладывать покупку.