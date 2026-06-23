SpaceX запускает в космос новый аппарат Старфалл: особенности проекта

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, планирует сегодня, 23 июня, впервые запустить в космос один из своих новейших и самых загадочных проектов — космический аппарат Старфалл. Эта миссия привлекает внимание специалистов не только своей технологической сложностью, но и тем, что она может ознаменовать начало новой эры в области доставки космических грузов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным Федерального управления гражданской авиации США (ФАА), аппарат Старфалл состоит из двух частей, конструкция которых выполнена из сверхпрочных материалов. Верхняя часть представляет собой алюминиевую конструкцию весом около 1400 кг, покрытую специальным теплозащитным слоем. Эта часть содержит основной груз на высших этапах полета.

Нижняя часть устройства выполняет функцию теплового экрана. Она изготовлена из углеродного волокна и имеет общий вес около 700 кг. В этой части установлены баллоны высокого давления (КОПВ), которые обеспечивают подачу инертного газа (вероятно, азота) для управления ориентацией аппарата при входе в атмосферу.

Технические возможности и безопасная посадка

Основной особенностью аппарата Старфалл является его разделение на две части при входе в атмосферу. После прохождения плазменного этапа срабатывает система тормозных и основных парашютов для снижения скорости. Это обеспечивает безопасное приводнение (сплашдовн) устройства в океане. С помощью этой технологии SpaceX стремится обеспечить доставку грузов с возможностью их повторного использования.

В будущем компания планирует наладить серийное производство аппаратов Старфалл. Предполагается использование этих устройств в различных сферах, включая гуманитарные и коммерческие цели. Однако одним из наиболее важных направлений могут стать военные задачи.

В частности, возможность доставки грузов из одной точки мира в другую за крайне короткое время с помощью Старфалл будет очень полезна для военных. Ожидается, что это станет революционным решением для оперативной доставки критически важных грузов в зоны конфликтов или районы, нуждающиеся в экстренной помощи.

Как пишет издание иксбт.ком, этот полет станет рекордной 29-й миссией для первой ступени ракеты-носителя Falcon 9. Ранее эта ракета успешно применялась в таких важных проектах, как Крев-6, СЭС О3б мПОВЭР-Б и 23 миссиях Starlink. Сегодняшний старт станет очередным важным испытанием для SpaceX в области технологий многоразового использования.