Завод «Автотор» выпустил новую партию электромобилей Amberavto A5

·2·Технологии
Завод «Автотор» выпустил новую партию электромобилей Amberavto A5

Автомобильный завод «Автотор» в Калининграде начал спуск с конвейера новой партии электромобилей Amberavto A5, выпускаемых под собственным брендом. Данный шаг является важным этапом в стратегии электрификации российского автопрома: предприятие планирует произвести в общей сложности 3 500 единиц данной модели до конца 2026 года. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в своем материале.

Модель Amberavto A5 является флагманом бренда и отличается современными техническими характеристиками. По данным ixbt.com, электромобиль оснащен электродвигателем мощностью 160 л.с. В качестве источника энергии используется тяговый аккумулятор емкостью 63 kWh. Эта батарея позволяет проехать до 520 километров на одном полном заряде, что является достаточным показателем для городских и междугородних поездок.

Новая цветовая палитра и подход к дизайну

Одновременно с выпуском новой партии бренд обновил внешний вид автомобилей. Amberavto A5 теперь предлагается в шести уникальных цветах. Их названия основаны на региональных и технологических символах и включают следующие:

  • Baltic Pearl («Балтийский жемчуг»);
  • Black Amber («Черный янтарь»);
  • Sky Sapphire («Небесный сапфир»);
  • Mint Breeze («Мятный бриз»);
  • Sea Crystal («Морской кристалл»);
  • Digital Steel («Цифровая сталь»).
Данная цветовая гамма призвана повысить эстетическую привлекательность модели и обеспечить ее конкурентоспособность на рынке. Предприятие «Автотор» расширяет не только объемы производства, но и визуальные решения, соответствующие вкусам потребителей.

Рост продаж и расширение дилерской сети

Согласно отчету компании, продажи автомобилей под брендом Amberavto демонстрируют резкий рост. В частности, по итогам 2025 года было продано 1 126 электромобилей, что в шесть раз больше показателей 2024 года. Такая динамика свидетельствует о растущем спросе на электромобили на российском рынке.

На данный момент бренд имеет 15 официальных дилерских центров в 10 крупнейших городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань и Калининград. В ближайшем будущем ожидается открытие новых точек продаж и сервиса в таких городах, как Ставрополь, Воронеж и Уфа. Это позволит улучшить качество обслуживания клиентов и расширить региональный охват бренда.

С точки зрения рынка Узбекистана, активность российской промышленности в этом направлении заслуживает внимания на фоне растущей популярности электромобилей в регионе. Хотя официальной информации об экспорте данной модели пока нет, технологические изменения и ценовая политика на соседних рынках остаются интересной темой для местных потребителей и экспертов.

AmberavtoАвтоторЭлектромобильТехнологииРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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