Революция в логистике: Самсара представила умную метку для борьбы с кражей грузов

Глобальная индустрия логистики и грузоперевозок сегодня сталкивается с серьезной проблемой: участились случаи потери контроля и кражи грузов при их перемещении между портами или распределительными центрами. В то время как преступники используют все более сложные методы, компания Самсара предложила инновационное решение. Компания анонсировала новое устройство Самсара Тракинг Лабел размером с обычную визитную карточку, которое можно приклеить к любому грузу. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Хотя эта новая технология внешне напоминает обычную транспортную этикетку, внутри нее размещены компактная цинковая батарея и модуль Bluetooth Лов Энергй (БЛЭ). В эксклюзивном интервью изданию TechCrunch вице-президент Самсара Дэвид Гал отметил, что данная метка позволяет отслеживать местоположение грузов в режиме реального времени и, что самое важное, она предназначена для одноразового использования.

Технологическое преимущество и возможности сети

Основное отличие и преимущество устройства Самсара Тракинг Лабел заключается в его интеграции в существующую экосистему компании. За годы Самсара создала сеть из миллионов датчиков и камер по всему миру. Новая метка использует именно эту инфраструктуру: любое устройство Самсара, находящееся в пути, улавливает сигнал ближайшей метки и отправляет ее точные координаты в систему.

Предыдущие устройства, такие как Ассет Таг, были значительно крупнее и дороже, поэтому их установка была экономически оправдана только для очень дорогостоящих грузов. Кроме того, старые устройства требовали возврата после завершения доставки. Новая Тракинг Лабел настолько дешева и компактна, что ее можно приклеить даже к одноразовым отправлениям средней стоимости.

Безопасность и логистический контроль

Проблема кражи грузов наносит удар не только по материальным активам, но и по репутации бренда. Например, недавнее исчезновение 24 тысяч бутылок текилы, принадлежащих знаменитости Гаю Фиери, наглядно продемонстрировало пробелы в логистической цепочке. Решение, предлагаемое Самсара, призвано закрыть именно такие «черные дыры».

Компания использует свою сеть не только для мониторинга, но и для других целей. Набор инструментов Грунд Intelligence, представленный в мае, позволяет с помощью AI в реальном времени определять выбоины на дорогах и опасные зоны. Новые умные метки являются логическим продолжением этой интеллектуальной системы, делая процесс логистики полностью прозрачным.

Для таких стран, как Узбекистан, с высоким транзитным и логистическим потенциалом, подобные технологии крайне важны. Обеспечение безопасности грузов и их мониторинг в режиме реального времени повышают доверие в международных торговых отношениях. Ожидается, что решения вроде Самсара Тракинг Лабел в будущем снизят затраты на перевозки и предотвратят потери.