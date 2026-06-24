Революция в логистике: Самсара представила умную метку для борьбы с кражей грузов

·57·Технологии
Революция в логистике: Самсара представила умную метку для борьбы с кражей грузов

Глобальная индустрия логистики и грузоперевозок сегодня сталкивается с серьезной проблемой: участились случаи потери контроля и кражи грузов при их перемещении между портами или распределительными центрами. В то время как преступники используют все более сложные методы, компания Самсара предложила инновационное решение. Компания анонсировала новое устройство Самсара Тракинг Лабел размером с обычную визитную карточку, которое можно приклеить к любому грузу. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Хотя эта новая технология внешне напоминает обычную транспортную этикетку, внутри нее размещены компактная цинковая батарея и модуль Bluetooth Лов Энергй (БЛЭ). В эксклюзивном интервью изданию TechCrunch вице-президент Самсара Дэвид Гал отметил, что данная метка позволяет отслеживать местоположение грузов в режиме реального времени и, что самое важное, она предназначена для одноразового использования.

Технологическое преимущество и возможности сети

Основное отличие и преимущество устройства Самсара Тракинг Лабел заключается в его интеграции в существующую экосистему компании. За годы Самсара создала сеть из миллионов датчиков и камер по всему миру. Новая метка использует именно эту инфраструктуру: любое устройство Самсара, находящееся в пути, улавливает сигнал ближайшей метки и отправляет ее точные координаты в систему.

Предыдущие устройства, такие как Ассет Таг, были значительно крупнее и дороже, поэтому их установка была экономически оправдана только для очень дорогостоящих грузов. Кроме того, старые устройства требовали возврата после завершения доставки. Новая Тракинг Лабел настолько дешева и компактна, что ее можно приклеить даже к одноразовым отправлениям средней стоимости.

Безопасность и логистический контроль

Проблема кражи грузов наносит удар не только по материальным активам, но и по репутации бренда. Например, недавнее исчезновение 24 тысяч бутылок текилы, принадлежащих знаменитости Гаю Фиери, наглядно продемонстрировало пробелы в логистической цепочке. Решение, предлагаемое Самсара, призвано закрыть именно такие «черные дыры».

Компания использует свою сеть не только для мониторинга, но и для других целей. Набор инструментов Грунд Intelligence, представленный в мае, позволяет с помощью AI в реальном времени определять выбоины на дорогах и опасные зоны. Новые умные метки являются логическим продолжением этой интеллектуальной системы, делая процесс логистики полностью прозрачным.

Для таких стран, как Узбекистан, с высоким транзитным и логистическим потенциалом, подобные технологии крайне важны. Обеспечение безопасности грузов и их мониторинг в режиме реального времени повышают доверие в международных торговых отношениях. Ожидается, что решения вроде Самсара Тракинг Лабел в будущем снизят затраты на перевозки и предотвратят потери.

SamsaraЛогистикаТехнологииBluetoothБезопасность
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Xiaomi готовит модель Redmi К90 Ultra для любителей игрXiaomi готовит модель Redmi К90 Ultra для любителей игрСегодня, 21:29Фигма представила новые функции, стирающие границы между дизайном и разработкойФигма представила новые функции, стирающие границы между дизайном и разработкойСегодня, 21:28Роботы вытесняют рабочих на заводах General Motors: УАВ выражает обеспокоенностьРоботы вытесняют рабочих на заводах General Motors: УАВ выражает обеспокоенностьСегодня, 20:57OpenAI представила свой первый процессор: совместно с Броадком создан ДжалапеньоOpenAI представила свой первый процессор: совместно с Броадком создан ДжалапеньоСегодня, 20:51Установлено, что невесомость меняет человеческое сознание: сходство с психоделическим эффектомУстановлено, что невесомость меняет человеческое сознание: сходство с психоделическим эффектомСегодня, 20:27Зукс, принадлежащая Amazon, обновляет свое беспилотное роботаксиЗукс, принадлежащая Amazon, обновляет свое беспилотное роботаксиСегодня, 20:26
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч