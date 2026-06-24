OpenAI представила свой первый процессор: совместно с Броадком создан Джалапеньо

Компания OpenAI, считающаяся лидером в мире искусственного интеллекта, официально анонсировала свой первый собственный чип. Новый процессор, разработанный в партнерстве с компанией Броадком, получил название Джалапеньо. Этот шаг является стратегическим поворотом в стремлении компании снизить сильную зависимость от графических процессоров NVIDIA и повысить эффективность своих систем. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщение сообщает.

Чип Джалапеньо спроектирован специально под уникальные потребности систем OpenAI. Примечательно, что в процессе создания процессора использовались и собственные АИ-модели компании. Хотя сейчас чип находится на стадии тестирования, первые результаты показывают, что он значительно превосходит существующие на рынке альтернативы по соотношению энергопотребления и производительности.

Специальное решение для процесса Инференке

Новый процессор предназначен в основном для процессов «инференке» (вывода), то есть запуска готовых моделей в ответ на запросы пользователей. Президент OpenAI Грег Брокман отметил в подкасте компании, что они очень хорошо понимают свои рабочие нагрузки (ворклоад) и сосредоточились именно на ускорении тех областей, которые недостаточно обслуживались.

Согласно данным, Джалапеньо обеспечивает очень низкую стоимость при использовании моделей написания кода в режиме реального времени. Хотя тяжелые задачи, такие как обучение моделей (пре-траининг), всё еще остаются на оборудовании NVIDIA, даже небольшое сокращение затрат на инференке положительно скажется на финансовой устойчивости компании.

Шаг к технологической независимости

Этим действием OpenAI присоединилась к рядам таких гигантов, как Google и Amazon. Эти компании также разработали свои собственные чипы «AI аккелератор» для ускорения процессов машинного обучения. Для пользователей это может означать более быструю и стабильную работу ChatGPT и других сервисов в будущем.

В своем заявлении компания отметила, что не ограничивается только созданием моделей, но оптимизирует всю лежащую в их основе инфраструктуру — от архитектуры чипов до систем памяти и сетевых технологий. Такой комплексный подход призван сделать модели не только быстрее, но и доступнее для пользователей.

По данным иксбт.ком, OpenAI сейчас также активно развивает агентские продукты, такие как Кодекс, и дата-центры, которые их приводят в действие. Наличие собственных чипов позволяет компании идеально объединить программное обеспечение и аппаратную часть для достижения общих целей.