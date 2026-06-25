Крупная кибератака на системы Tata Electronics: возможна утечка документов Apple и Tesla

·5·Технологии
Крупная кибератака на системы Tata Electronics: возможна утечка документов Apple и Tesla

Один из крупнейших технологических гигантов Индии, компания Tata Electronics, официально подтвердила факт кибератаки на свои системы. Данный инцидент вызывает опасения, что в сеть могли утечь конфиденциальные данные лидеров глобального технологического рынка — компаний Apple и Tesla. В настоящее время специалисты изучают объем украденных данных. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в своем материале.

Согласно информации, появившейся на хакерских форумах, общий объем украденных файлов превышает 630 GB. Этот массив включает более 204 300 файлов, среди которых, как утверждается, находятся технические спецификации поставщиков Apple и документы, касающиеся производственных процессов Tesla. Издание TechCrunch изучило часть этих данных и отметило высокую вероятность их подлинности.

Детали кибератаки и реакция компании

Эксперт по кибербезопасности Раджшекхар Раджахария отметил, что среди утекших данных присутствуют переписки из сервиса электронной почты Outlook, материалы систем SAP и проектная документация, принадлежащая клиентам Tata Electronics. Представитель Tata Electronics подтвердил, что компания обнаружила подозрительную активность в системах несколько недель назад и незамедлительно приняла меры.

Руководство компании подчеркивает, что этот инцидент не повлиял на операционную деятельность, а именно на работу заводов. Однако подробной информации о том, какие именно данные были украдены и сколько сотрудников или компаний-партнеров пострадало, предоставлено не было. Также остается открытым вопрос о том, были ли официально уведомлены такие крупные клиенты, как Apple и Tesla.

Роль Индии в глобальной цепочке поставок

Эта кибератака произошла в стратегически очень чувствительный момент. В последние годы такие компании, как Apple, ASML, Intel и Qualcomm, стремятся перенести свои производственные мощности из Китая, в частности в Индию. Tata Electronics является ключевым звеном в этом процессе, став в 2023 году первой индийской компанией-сборщиком iPhone после приобретения активов Wistron.

По сообщению агентства Reuters, Apple уже начала собственное независимое расследование по данному делу. Также существуют неофициальные данные о том, что хакеры требуют выкуп в обмен на украденную информацию. Это предприятие, входящее в Tata Group, в 2024 году подписало контракт с Tesla на поставку полупроводников.

Данное происшествие еще раз доказало, насколько важен вопрос кибербезопасности в период переноса глобальных технологических цепочек в новые регионы. Apple и Tesla пока воздерживаются от официальных заявлений, однако эксперты предупреждают, что этот инцидент может повлиять на репутацию Индии как производственного центра.

AppleTeslaTata ElectronicsКибератакаТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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