Новая эра кибербезопасности: список компаний, не внедривших технологию Пасскейс

·40·Технологии
Новая эра кибербезопасности: список компаний, не внедривших технологию Пасскейс

В цифровом мире набирает популярность технология пасскейс (ключи доступа), которая считается одним из самых надежных способов защиты аккаунтов от хакерских атак. Однако, по мнению отраслевых экспертов, многие крупные сервисы всё еще не спешат переходить на этот стандарт. Новый проект вхйнопасскейс.ком открыто критикует компании, не предоставляющие современный метод защиты, и опубликовал их список. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Пасскейс считаются гораздо более безопасными, чем традиционные пароли, так как они создаются непосредственно на устройстве пользователя и привязываются к конкретному веб-сайту или приложению. Эта технология опирается на биометрические данные, такие как Факе ИД, Туч ИД, или физические ключи безопасности. Самое главное, что пользователю не нужно запоминать сложные пароли, что практически сводит к нулю риск фишинга (кражи данных).

Почему некоторые гиганты оказались в списке?

По сообщению издания TechCrunch, на сегодняшний день каждое четвертое крупное приложение всё еще не поддерживает систему пасскейс. Примечательно, что в этот «черный список» попали такие всемирно известные сервисы, как Instagram, Netflix и Spotify. Например, хотя в приложениях Facebook и WhatsApp, входящих в Meta, эта функция доступна, пользователи Instagram могут воспользоваться этой возможностью только при условии привязки своего аккаунта к Facebook.

Основатель проекта, известный исследователь кибербезопасности Скотт Хелме (Скотт Хелме), отметил в своем блоге, что целью создания этого сайта является оказание давления на компании. «Списки являются удивительно эффективным мотиватором. Никто не хочет находиться в таком списке», — пишет эксперт. По его мнению, открытая критика заставит компании больше заботиться о безопасности пользователей.

Лидеры и отстающие

В настоящее время такие технологические гиганты, как Apple, Google и Microsoft, полностью внедрили технологию пасскейс, подавая пример в вопросах безопасности. Эти компании предоставляют пользователям возможность полностью отказаться от паролей и входить в систему только с помощью биометрических данных. Для пользователей из Узбекистана эта технология также очень важна, так как она обеспечивает надежную защиту от фишинговых атак, направленных на кражу аккаунтов.

Основные преимущества технологии Пасскейс включают следующее:

  • отсутствие необходимости запоминать и хранить пароли;
  • быстрый доступ через биометрическую защиту (отпечаток пальца или сканер лица);
  • невозможность удаленной кражи ключей хакерами;
  • безопасное хранение непосредственно на устройстве.
Пока что такие сервисы, как Netflix и Spotify, не дали официальных комментариев о том, почему они не внедряют этот стандарт. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы пароли уйдут в прошлое, и все крупные платформы будут вынуждены перейти на систему пасскейс. Пользователям же для защиты своих данных рекомендуется по возможности использовать сервисы, поддерживающие этот новый стандарт, а также двухфакторную аутентификацию.

ТехнологииКибербезопасностьPasskeysInstagramApple
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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