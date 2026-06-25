Новый лидер на рынке искусственного интеллекта: заменит ли Claude ChatGPT

Конкуренция в мире технологий искусственного интеллекта выходит на новый уровень. В сегменте платных подписчиков, где долгое время доминировал ChatGPT, нейросеть Claude от компании Anthropic демонстрирует стремительный рост. Согласно последнему отчету аналитической компании Индагари, потребители все чаще отдают предпочтение сервисам Claude. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Аналитики Индагари изучили анонимизированные транзакции по кредитным картам почти 28 миллионов потребителей в США. Хотя эти данные не дают полного представления об общем доходе Anthropic, они четко отражают рыночные тенденции. В период с начала 2026 года по май число подписчиков и доход Claude выросли почти на 75%.

Такие темпы роста свидетельствуют о том, что Claude становится популярным не только среди разработчиков и корпоративных клиентов, но и среди обычных пользователей. Если раньше эта модель считалась ориентированной преимущественно на профессиональный сегмент, то теперь она вступила в серьезную конкуренцию с ChatGPT как продукт для широких масс.

Резкий рост интереса к обучению и популярности

Еще один интересный показатель был представлен онлайн-платформой обучения ДатаКамп. По данным сервиса, имеющего более 20 миллионов пользователей, интерес к обучающим курсам по Claude с начала года вырос до взрывных масштабов. Сейчас слово «Claude» на платформе ищут даже чаще, чем термин «AI» (искусственный интеллект).

Представители ДатаКамп отмечают, что среди независимых учащихся спрос на курсы по Claude в три раза выше, чем на курсы по ChatGPT. За последние 30 дней интерес к изучению этой модели вырос в 18 раз. Это указывает на растущее доверие пользователей к новой технологии.

Стоит отметить, что приток потребителей усилился после того, как компания Anthropic запретила использовать свои модели для массового наблюдения и создания автономного оружия по требованию администрации США. Это означает, что этические принципы компании имеют важное значение для пользователей.

Будущее конкуренции

Хотя Claude показывает впечатляющие результаты по темпам роста, ChatGPT, созданный OpenAI, все еще остается абсолютным лидером рынка. По общему количеству пользователей и узнаваемости бренда ChatGPT пока находится недосягаемо впереди.

Однако успех Anthropic доказывает, что на рынке искусственного интеллекта нет места монополии. Потребители выше оценивают модель Claude в вопросах качества генерации текста, логического мышления и безопасности. Это еще больше обострит конкуренцию между сервисами AI в будущем.

Подводя итог, Anthropic со своей моделью Claude показала, что является сильным игроком в гонке искусственного интеллекта не только технически, но и коммерчески. Ожидается, что в ближайшие месяцы другие гиганты, включая Google и Microsoft, также применят новые стратегии для сохранения своей доли на этом изменчивом рынке.