SpaceX успешно испытала новый двигатель Starship

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, сделала очередной важный шаг на пути к освоению космоса. На комплексе Массей'с Тест Сите полигона Starbase успешно завершены статические огневые испытания нового прототипа корабля Starship — Шип 40. Эти испытания имеют решающее значение для проверки готовности аппарата к полету и обеспечения безопасности будущих миссий. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В ходе испытаний был кратковременно запущен один из двигателей, установленных на верхней ступени корабля. По сообщению издания Иксбт.ком, двигатель работал примерно 10 секунд. За это время специалисты проанализировали работу топливной системы и стабильность двигателя в экстремальных условиях. Огромное облако газа, образовавшееся после испытания, быстро рассеялось, что свидетельствует о прохождении процесса по плану.

Подготовка к миссии Флигхт 13

Данное статическое испытание является частью подготовки к следующему тестовому полету под названием Флигхт 13. Планируется, что прототип Шип 40 будет запущен в космос вместе с ускорителем Бустер 20. По мнению экспертов, запуск двигателя на земле перед полетом может имитировать процесс повторного розжига на орбите.

Президент и операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл (Гвйнне Шотвелл) отметила, что сценарий предстоящего 13-го полета во многом повторит миссию Флигхт 12. Это показывает, что компания стремится поэтапно совершенствовать свои технологии и свести ошибки к нулю.

Долгосрочные планы компании еще более амбициозны. Сообщается, что миссия Флигхт 14 должна стать первым полноценным орбитальным полетом в истории Starship. В настоящее время на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида активно ведутся работы по установке башни Мечазилла, предназначенной для запуска и улавливания этих гигантских ракет.

Проект Starship важен не только для SpaceX, но и для всего человечества, так как именно этот корабль в будущем должен стать основным транспортным средством для освоения Луны и первых экспедиций на Марс. Успешные огневые испытания вновь подтвердили, что мечта Илона Маска о многоразовых ракетных системах становится реальностью.