Выпущено важное обновление безопасности для серии Samsung Galaxy С23

Южнокорейский технологический гигант Samsung начал распространение июньского обновления безопасности для своих прошлогодних флагманов — смартфонов серии Galaxy С23. Данное обновление программного обеспечения направлено на значительное укрепление системы защиты устройств и имеет важное значение для обеспечения безопасности личных данных пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает источник.

По данным иксбт.ком, новая прошивка на данный момент доступна только для устройств на рынке Южной Кореи, однако в ближайшие дни ожидается ее выпуск и для других регионов, в частности, для пользователей из Узбекистана. Обновление распространяется под номером С918НКСС8ФЗФ1, а его объем составляет примерно 445 МБ.

45 исправлений в системе безопасности

Основной особенностью данного обновления является устранение 45 различных уязвимостей, обнаруженных в предыдущих версиях ПО. Эти недостатки могли позволить хакерам получить доступ к системе или похитить данные пользователей. Инженеры Samsung удалось повысить общую стабильность системы и усилить ее устойчивость к кибератакам.

Модели Galaxy С23, Galaxy С23 Plus и Galaxy С23 Ultra изначально поступили в продажу с операционной системой Android 13 и оболочкой One UI 5.1. Компания обещала четыре крупных обновления Android для этих устройств, и сейчас этот цикл приближается к своим завершающим этапам.

Перспективы программной поддержки

Аналитики отмечают, что после выхода версии One UI 8.5 на базе Android 16 КПР2 крупные системные обновления для серии Galaxy С23 могут прекратиться. Это означает, что данные флагманы, скорее всего, не получат интерфейс One UI 9.0 на базе Android 17. Однако это не повод для беспокойства владельцев устройств.

Согласно своей политике поддержки, Samsung продолжит регулярно выпускать патчи безопасности даже после прекращения крупных обновлений операционной системы. Это гарантирует, что смартфоны останутся актуальными и безопасными еще несколько лет.

Пользователям Galaxy С23 в Узбекистане рекомендуется проверить наличие обновления в разделе «Обновление ПО» в настройках смартфона. Для стабильной работы устройства целесообразно всегда использовать официальные и последние версии.