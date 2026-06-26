Компания Vivo представила новый смартфон Y6a с аккумулятором на 7200 mAh и защитой IP69

В то время как на рынке смартфонов растет спрос на аккумуляторы большой емкости и прочные корпуса, компания Vivo продемонстрировала свою новую доступную и выносливую модель. Устройство под названием Vivo Y6a привлекает внимание пользователей не только своей огромной батареей, но и высочайшими стандартами защиты. Об этом сообщает Ixbt.com.

По данным ixbt.com, главной особенностью нового смартфона является аккумулятор емкостью 7200 mAh. Такой показатель обеспечивает работу устройства в активном режиме в течение нескольких дней. Также гаджет поддерживает технологию быстрой проводной зарядки мощностью 44 W, однако возможность беспроводной зарядки отсутствует.

Прочный корпус и высокий уровень защиты

Vivo Y6a предназначен для работы в экстремальных условиях и обладает стандартами защиты IP68 и IP69. Это означает, что смартфон выдерживает не только погружение в воду, но и струю горячей воды под высоким давлением. Производитель также особо подчеркивает повышенную устойчивость устройства к ударам и падениям с высоты.

Что касается технических характеристик, устройство оснащено 6,75-дюймовым IPS-дисплеем. Разрешение экрана составляет 1570 × 720 пикселей, а частота обновления кадров равна 120 Hz, что обеспечивает плавность изображения. Такие параметры создают удобство особенно при использовании на открытом воздухе и при активном образе жизни.

Производительность и возможности камеры

Внутри смартфона установлен чипсет Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с поддержкой сетей 5G. Эта платформа обладает достаточной мощностью для выполнения повседневных задач и использования социальных сетей. В вопросе памяти Vivo не стала экономить: устройство выйдет в продаже в единственной конфигурации с 8 GB оперативной и 256 GB постоянной памяти.

В плане камеры Vivo Y6a демонстрирует средние показатели. Основная камера оснащена 50-мегапиксельным сенсором без дополнительных широкоугольных или телеобъективов. Спереди расположена 8-мегапиксельная селфи-камера. Такой подход позволил сохранить доступную стоимость смартфона.

На данный момент цена смартфона Vivo Y6a установлена на уровне 295 долларов. Несмотря на сильную конкуренцию в этом ценовом сегменте на рынке Узбекистана, такие уникальные характеристики, как батарея на 7200 mAh и защита IP69, могут сделать его привлекательным выбором для путешественников, строителей и пользователей, которые долгое время находятся вдали от источников питания.