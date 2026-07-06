Норвегия обыграла Бразилию и вышла в четвертьфинал

В 1/8 финала чемпионата мира по футболу ФИФА Норвегия обыграла Бразилию со счетом 2:1 и вышла в следующий этап. Встреча прошла на стадионе в городе Ист-Ратерфорд, штат Нью-Джерси, входящем в агломерацию Нью-Йорка. Оба гола за сборную Норвегии забил Эрлинг Холанд. Он открыл счет на 79-й минуте, а на 90-й минуте вновь поразил ворота соперника. Единственный гол Бразилии забил Неймар на 90+10-й минуте с пенальти.

На протяжении всей встречи Норвегия владела значительным преимуществом по контролю мяча. Команда владела мячом 66% игрового времени, тогда как показатель Бразилии составил 34%.

Бразилия нанесла 12 ударов по воротам соперника, 4 из которых пришлись в створ. Норвегия нанесла 9 ударов, 5 из которых были точными.

По количеству передач Норвегия также значительно опередила соперника. Команда выполнила 653 передачи с точностью 91%. Бразилия сделала 313 передач, 88% из которых дошли до адресата.

В ходе игры футболисты Бразилии нарушили правила 7 раз, игроки Норвегии — 4 раза. Бразилия получила одну желтую карточку, Норвегия обошлась без предупреждений. Обе команды заработали по 5 угловых, количество офсайдов также составило 1:1.

После гола Холанда на 79-й минуте Бразилия попыталась усилить давление. Однако на 90-й минуте норвежский нападающий забил свой второй гол. Несмотря на то, что Неймар успешно реализовал пенальти в компенсированное время, Бразилия не смогла спасти игру.