Uber приостановила планы по расширению в Европе: компания меняет стратегию

·22·Технологии
Uber приостановила планы по расширению в Европе: компания меняет стратегию

Uber, крупнейший в мире сервис онлайн-заказа такси, принял решение временно заморозить планы по расширению на европейском рынке. Согласно масштабным планам, объявленным в феврале, компания должна была запустить свою деятельность в семи новых странах Европы к 2026 году. Однако последние данные показывают, что большинство этих планов могут не осуществиться. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Как передает издание Финанкиал Тимес, Uber приостановил планы по выходу на пять из семи новых рынков. В частности, запуск сервиса в таких странах, как Австрия, Норвегия и Греция, был отложен на неопределенный срок. Это решение свидетельствует о том, что долгосрочная стратегия развития компании в регионе пересматривается.

В интервью изданию представители Uber объяснили это решение стремлением укрепить уже достигнутые успехи. По словам компании, недавние проекты в Финляндии и Дании принесли результаты, превзошедшие ожидания. Поэтому руководство Uber предпочитает сосредоточить внимание не на захвате новых территорий, а на поддержании темпов роста на уже действующих рынках.

Крупная сделка и антимонопольная борьба

По мнению экспертов, есть еще одна серьезная причина приостановки плана расширения. В настоящее время Uber пытается приобрести крупную европейскую компанию Деливерй Херо. В мае Uber предложил за эту компанию 10 миллиардов евро, но получил отказ. Несмотря на это, американский гигант не отказался от реализации данной сделки.

Источники в отрасли отмечают, что прекращение выхода на новые рынки поможет Uber снизить давление со стороны антимонопольных органов. Деливерй Херо является лидером в сфере услуг доставки в ряде стран, где Uber планировал расширение. Если бы Uber вышел на эти рынки со своим сервисом такси, процесс покупки мог бы еще больше усложниться с точки зрения антимонопольного законодательства.

Пока руководство Uber не дает точной информации о сроках возвращения к планам по освоению новых рынков. Основным приоритетом для компании на данный момент остается оптимизация существующих платформ и успешное завершение переговоров с Деливерй Херо. Это свидетельствует о том, что в ближайшие годы на европейском рынке транспорта и доставки произойдут серьезные изменения.

UberЕвропаТехнологииБизнесDelivery Hero
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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